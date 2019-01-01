У Луцьку відбувся фестиваль художньої творчості «Дивосвіт дитячих талантів»

У Луцьку провели фестиваль художньої творчості учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Дивосвіт дитячих талантів».Про це повідомили на офіційній сторінці голови Волинської ОДАФестиваль зібрав на Театральному майдані міста Луцька чимало поціновувачів мистецтва. Танцями, співами та майстер-класами на Волині підбили творчі підсумки навчального року, що минає. Відбулося дійство сьогодні, 20 травня 2019 року.Серед організаторів свята вже традиційно – управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації й Волинський державний центр естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.Головна освітянка областірозповіла, що позашкілля на Волині масштабне та прогресивне.«Традиційно, щороку у травні ми підводимо підсумки роботи з творчо обдарованими дітьми волинського краю. Тому передує велика робота гуртків позашкільних закладів, конкурси художньої самодіяльності в районах, містах, ОТГ. В загальному в цих заходах беруть участь більше 15 тисяч учнів.Ми сьогодні маємо можливість побачити результат роботи вчителів, гуртків з розвитку ужиткового мистецтва та художньої творчості. Позашкіллю приділяється велика увага з боку держави – тож сьогодні пожинаємо плоди», – зазначила Людмила Плахотна.Програмою заходу передбачено чимало заходів. Серед них – виставка виробів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, художній пленер, конкурс оркестрів та ансамблів духових інструментів, флешмоб «Україна – для нас, ми – для України!» та благодійна акція «Під оберегом синьо-жовтого знамена». В рамках акції школярі передали військовим капеланам та волонтерам понад 500 українських прапорів.Серед гостів заходу й заступниця голови обласної державної адміністрації«Хочу подякувати батькам та педагогам, які виростили та виховали таких талановитих дітей! Хочу подякувати і діткам, які несуть українські цінності у своїй творчості. Ваш патріотизм і любов до тієї справи, що ви робите вкотре доводить, що у нашої держави світле та яскраве майбутнє! Успіхів вам та перемог», – привітала присутніх Світлана Мишковець.Насамкінець, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка відбувся заключний концерт кращих колективів художньої самодіяльності учнів, вихованців закладів загальної середньої, позашкільної освіти. На концерті були представлені номери художньо-естетичного напряму від кожного міста та району. Участь у заході взяли більше тисячі школярів.