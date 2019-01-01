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На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО

На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО
На шахті №10 «Нововолинська» владика Матфей освятив образ Божої Матері.

Як розповів директор ДП «Передпускова дирекція шахти №10» Григорій Бар образ встановили за кошти колективу. Це буде куточок для знаходження Божої благодаті та молитви, – пише БУГ.

«На території шахти закладений хрест, там мала б бути капличка, та зараз немає коштів для її спорудження. Тому з допомогою працівників у нас з’явилася фігура Божої матері», – зазначає Бар.

На шахті №10 в 2019 році не виконується жодних прохідницьких робіт. Все, що є на сьогодні, – це утримання об‘єкту.

У держбюджеті-2019 було закладено лише 25 мільйонів гривень. Коштів цих вистачає на 5 місяців підтримання життєдіяльності копальні.

Ще 44 мільйони мають додати. За словами керівника ДП «Передпускова дирекція шахти №10, загальної суми в 69 мільйонів на утримання об‘єкту, заробітну плату, оплату електроенергії повинно вистачити. Однак про виконання робіт з подальшої підготовки до запуску шахти мова не йдеться.

«У 2018 році ще виконували прохідницькі роботи, в цьому ж – немає замовлення від генпідрядника. Ми готові працювати. Тисяча робочих місць може з‘явитися, якщо шахту добудують», – зауважив Бар.

Нині ж із недобудованої за 30 років шахти №10 «Нововолинська» звільняються працівники. З грудня 2018 року до тепер 100 людей пішли.
На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО
На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО
На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО
На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО

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Теги: Волинь, шахта, освячення
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