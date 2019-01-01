На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО
Сьогодні, 19:46
На шахті №10 «Нововолинська» владика Матфей освятив образ Божої Матері.
Як розповів директор ДП «Передпускова дирекція шахти №10» Григорій Бар образ встановили за кошти колективу. Це буде куточок для знаходження Божої благодаті та молитви, – пише БУГ.
«На території шахти закладений хрест, там мала б бути капличка, та зараз немає коштів для її спорудження. Тому з допомогою працівників у нас з’явилася фігура Божої матері», – зазначає Бар.
На шахті №10 в 2019 році не виконується жодних прохідницьких робіт. Все, що є на сьогодні, – це утримання об‘єкту.
У держбюджеті-2019 було закладено лише 25 мільйонів гривень. Коштів цих вистачає на 5 місяців підтримання життєдіяльності копальні.
Ще 44 мільйони мають додати. За словами керівника ДП «Передпускова дирекція шахти №10, загальної суми в 69 мільйонів на утримання об‘єкту, заробітну плату, оплату електроенергії повинно вистачити. Однак про виконання робіт з подальшої підготовки до запуску шахти мова не йдеться.
«У 2018 році ще виконували прохідницькі роботи, в цьому ж – немає замовлення від генпідрядника. Ми готові працювати. Тисяча робочих місць може з‘явитися, якщо шахту добудують», – зауважив Бар.
Нині ж із недобудованої за 30 років шахти №10 «Нововолинська» звільняються працівники. З грудня 2018 року до тепер 100 людей пішли.
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Як розповів директор ДП «Передпускова дирекція шахти №10» Григорій Бар образ встановили за кошти колективу. Це буде куточок для знаходження Божої благодаті та молитви, – пише БУГ.
«На території шахти закладений хрест, там мала б бути капличка, та зараз немає коштів для її спорудження. Тому з допомогою працівників у нас з’явилася фігура Божої матері», – зазначає Бар.
На шахті №10 в 2019 році не виконується жодних прохідницьких робіт. Все, що є на сьогодні, – це утримання об‘єкту.
У держбюджеті-2019 було закладено лише 25 мільйонів гривень. Коштів цих вистачає на 5 місяців підтримання життєдіяльності копальні.
Ще 44 мільйони мають додати. За словами керівника ДП «Передпускова дирекція шахти №10, загальної суми в 69 мільйонів на утримання об‘єкту, заробітну плату, оплату електроенергії повинно вистачити. Однак про виконання робіт з подальшої підготовки до запуску шахти мова не йдеться.
«У 2018 році ще виконували прохідницькі роботи, в цьому ж – немає замовлення від генпідрядника. Ми готові працювати. Тисяча робочих місць може з‘явитися, якщо шахту добудують», – зауважив Бар.
Нині ж із недобудованої за 30 років шахти №10 «Нововолинська» звільняються працівники. З грудня 2018 року до тепер 100 людей пішли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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