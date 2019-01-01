На волинській шахті відкрили та освятили образ Божої Матері. ФОТО

Матфей освятив образ Божої Матері.



Як розповів директор ДП «Передпускова дирекція шахти №10» Григорій Бар образ встановили за кошти колективу. Це буде куточок для знаходження Божої благодаті та молитви, – пише



«На території шахти закладений хрест, там мала б бути капличка, та зараз немає коштів для її спорудження. Тому з допомогою працівників у нас з’явилася фігура Божої матері», – зазначає Бар.



На шахті №10 в 2019 році не виконується жодних прохідницьких робіт. Все, що є на сьогодні, – це утримання об‘єкту.



У держбюджеті-2019 було закладено лише 25 мільйонів гривень. Коштів цих вистачає на 5 місяців підтримання життєдіяльності копальні.



Ще 44 мільйони мають додати. За словами керівника ДП «Передпускова дирекція шахти №10, загальної суми в 69 мільйонів на утримання об‘єкту, заробітну плату, оплату електроенергії повинно вистачити. Однак про виконання робіт з подальшої підготовки до запуску шахти мова не йдеться.



«У 2018 році ще виконували прохідницькі роботи, в цьому ж – немає замовлення від генпідрядника. Ми готові працювати. Тисяча робочих місць може з‘явитися, якщо шахту добудують», – зауважив Бар.



Нині ж із недобудованої за 30 років шахти №10 «Нововолинська» звільняються працівники. З грудня 2018 року до тепер 100 людей пішли.



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