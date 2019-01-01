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У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу

У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу
У селі Підгайці Луцького району триває капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Зелена (від перехрестя з вулиці Сонячної до будинку № 29).

Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

«Частину дороги ми відремонтували торік, зараз зробимо ще кількасот метрів. Наступного року завершимо її ремонтувати по цій вулиці», - розповідає Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк.

Автодорогу вимощують бруківкою. Очільник Підгайцівської ОТГ пояснює, чому обрали саме цей матеріал, а не асфальт.

«Після укладання з асфальтом нічого не можна зробити. Якщо потрібно відремонтувати комунікації або утворилася яма – вирішити ці проблеми буде затратно, і «латання» матиме неестетичний вигляд. А бруківка прослужить довше, при потребі її можна демонтувати й покласти назад. І вартість робіт з укладання бруківки не перевищує асфальтового покриття», - каже Юрій Михайлович.

У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу

Оцінивши переваги тротуарної плитки, минулого року в Підгайцях сільська влада вже замінила бруківкою покриття на трьох вулицях - Свободи, Симиренка та Грінченка.
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу

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Теги: Підгайці, бруківка, ремонт, вулиця
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