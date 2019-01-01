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У Луцьку встановлять ще 6 «кликунів»

У Луцьку встановлять ще 6 «кликунів»
У Луцьку планують встановити ще 6 кликунів. Про це в інтерв’ю Першому розповіла начальник управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська.

«Цього року плануємо продовжити роботу над таким туристичним проектом, як «Луцький кликун». В нас є шість бронзових скульптур. Зараз вже працюємо із скульпторинею зі Львова, яка до дня міста має встановити ще шість скульптур», - розповіла чиновниця.

Дуже часто бронзові скульптури намагаються вкрасти та здати на металобрухт.

«Кликунів у нас постійно крадуть. Правда не усіх, а того, що стоїть біля центру туристичної інформації. Він у нас якийсь найбільш «ходовий». Але завжди повертається на місце. Знаходять на пунктах прийому металобрухту і повертають», - каже Катерина Теліпська.

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Теги: Луцький кликун, туризм, Катерина Теліпська
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