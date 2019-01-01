У луцькому парку відкрили нове кафе
Сьогодні, 11:09
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку відкрилось нове кафе.
Про це інформує Перший.
Працює воно поки в тестовому режимі, тому нема ні вивіски, ні меню. Бариста каже, що назва закладу буде «Ґрін кафе».
Кафе має великі панорамні вікна. Стоять оригінальні столики з композиціями з кави, розміщеними під склом. Всередині крісла тут м’які, а от на вулиці – дерев’яні.
Частина столиків розташовані просто неба, частина – під прикриттям.
У закладі продають каву та чай, коктейлі, десерти.
За словами баристи, використовують 100-відсоткову арабіку, тому ціни на каву трішки дорожчі, ніж в інших кафе парку. Наприклад, американо коштує 26 грн., капучино – 36 грн., лате – 38 грн.
З десертів є зокрема макарон, зефір, тістечка, горішки з шоколодом, круасани з різними смаками (карамель, шоколад, полуниця, вишня).
Працює кафе з 9:00 до 21:00.
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Про це інформує Перший.
Працює воно поки в тестовому режимі, тому нема ні вивіски, ні меню. Бариста каже, що назва закладу буде «Ґрін кафе».
Кафе має великі панорамні вікна. Стоять оригінальні столики з композиціями з кави, розміщеними під склом. Всередині крісла тут м’які, а от на вулиці – дерев’яні.
Частина столиків розташовані просто неба, частина – під прикриттям.
У закладі продають каву та чай, коктейлі, десерти.
За словами баристи, використовують 100-відсоткову арабіку, тому ціни на каву трішки дорожчі, ніж в інших кафе парку. Наприклад, американо коштує 26 грн., капучино – 36 грн., лате – 38 грн.
З десертів є зокрема макарон, зефір, тістечка, горішки з шоколодом, круасани з різними смаками (карамель, шоколад, полуниця, вишня).
Працює кафе з 9:00 до 21:00.
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Коментарі 1
Тут можна поїсти борщу з укропу і культурно по європейські побухати
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