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У луцькому парку відкрили нове кафе

У луцькому парку відкрили нове кафе
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки в Луцьку відкрилось нове кафе.

Про це інформує Перший.

Працює воно поки в тестовому режимі, тому нема ні вивіски, ні меню. Бариста каже, що назва закладу буде «Ґрін кафе».

Кафе має великі панорамні вікна. Стоять оригінальні столики з композиціями з кави, розміщеними під склом. Всередині крісла тут м’які, а от на вулиці – дерев’яні.

Частина столиків розташовані просто неба, частина – під прикриттям.

У закладі продають каву та чай, коктейлі, десерти.

За словами баристи, використовують 100-відсоткову арабіку, тому ціни на каву трішки дорожчі, ніж в інших кафе парку. Наприклад, американо коштує 26 грн., капучино – 36 грн., лате – 38 грн.

З десертів є зокрема макарон, зефір, тістечка, горішки з шоколодом, круасани з різними смаками (карамель, шоколад, полуниця, вишня).

Працює кафе з 9:00 до 21:00.
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе
У луцькому парку відкрили нове кафе



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Теги: заклади, Луцьк
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