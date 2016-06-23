Що не можна перевозити через кордон: поради Волинської митниці

За статистикою поточного року щомісяця державний кордон України у зоні діяльності Волинської митниці ДФС перетинає понад півмільйона громадян.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.У період літніх відпусток, що нині розпочинається, навантаження на автомобільні пункти пропуску у європейському напрямку традиційно збільшується, відтак – частіше лунають запитання громадян про правила митного контролю під час пропуску товарів, які люди складають у свої валізи перед мандрівкою.Аби під час подорожей за кордон не було прикрих інцидентів, Волинська митниця інформує про товари, які не можна перевозити через державний кордон.Це, зокрема:1. Отруйні, сильнодіючі, вибухові речовини.2. Ртуть, рідкісноземельні метали у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах, срібло, золото чи платина у необробленому виглядi або у виглядi порошку, інші дорогоцінні чи рідкісні метали або їх брухт.3. Радіоактивні матеріали.4. Необроблені лісоматеріали, продукція рослинництва (насіння), тваринництва або мисливського господарства (наприклад, шкури хутрових тварин).5. Зброя, боєприпаси до неї, частини вогнепальної нарізної зброї.6. Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.7. Наркотичні засоби.8. Психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби.9. Культурні цінності.Спроби перемістити такі товари через державний кордон України визнані суспільно небезпечним злочином – контрабандою. Вони караються відповідно до Кримінального Кодексу України і тягнуть за собою позбавлення волі.