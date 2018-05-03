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У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО

У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
У Луцьку почався капітальний ремонт вулиці Паркової.

Днями вулицю частково перекрили, до завершення робіт їздити можна лише однією смугою, пише Перший.

Робітники почали розбивати старий асфальт та кронувати дерева – залишають лише стовбур. На вулиці планують видалити сухостійні та аварійні дерева, замінити дорожнє покриття та чавунні люки, облаштувати тротуари, встановити огорожу для пішоходів, дорожні знаки.

Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – «Луцькавтодор-сервіс».
У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО

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Теги: ремонт, Луцьк, дерева
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