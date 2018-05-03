У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
Сьогодні, 12:05
У Луцьку почався капітальний ремонт вулиці Паркової.
Днями вулицю частково перекрили, до завершення робіт їздити можна лише однією смугою, пише Перший.
Робітники почали розбивати старий асфальт та кронувати дерева – залишають лише стовбур. На вулиці планують видалити сухостійні та аварійні дерева, замінити дорожнє покриття та чавунні люки, облаштувати тротуари, встановити огорожу для пішоходів, дорожні знаки.
Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – «Луцькавтодор-сервіс».
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Днями вулицю частково перекрили, до завершення робіт їздити можна лише однією смугою, пише Перший.
Робітники почали розбивати старий асфальт та кронувати дерева – залишають лише стовбур. На вулиці планують видалити сухостійні та аварійні дерева, замінити дорожнє покриття та чавунні люки, облаштувати тротуари, встановити огорожу для пішоходів, дорожні знаки.
Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – «Луцькавтодор-сервіс».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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