У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО





Днями вулицю частково перекрили, до завершення робіт їздити можна лише однією смугою, пише



Робітники почали розбивати старий асфальт та кронувати дерева – залишають лише стовбур. На вулиці планують видалити сухостійні та аварійні дерева, замінити дорожнє покриття та чавунні люки, облаштувати тротуари, встановити огорожу для пішоходів, дорожні знаки.



Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – «Луцькавтодор-сервіс».



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