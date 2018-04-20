Волинська митниця розслідує напад на журналістів місцевого телеканалу





Про це представниці Валентина Черниш.



За словами речниці, 10 травня на Волинській митниці розпочали службове розслідування за фактами неетичної поведінки працівників митниці, зокрема працівників митного посту "Ягодин". Волинська митниця охоплює сім митних постів, а це один з них.



Як зазначила Черниш, відповідно до наказу начальника митниці, висновки комісія мусить зробити до 29 травня.



Також речниця розповіла, що митниця надіслала запит на публічну інформацію до «Аверсу» з проханням надати інформацію, на підставі чого журналісти поїхали в ресторанно-готельний комплекс.



«Ми просимо копію редакційного завдання, на підставі якого журналістів відправили у відрядження в готельно-розважальний комплекс «Лемарк» Шацького району. І ми їх просимо, якщо вони готували чи хоча б хоч раз надсилали, копії інформаційних запитів до Волинської митниці, у яких редакція просила прокоментувати тему бурштину. Тому що вони розказують, що журналісти їхали на вечірку, аби розпитати про якусь партію бурштину. Тому ми надіслали цей запит», – зазначила Валентина Черниш.



Вона додала, що станом на 17 травня відповіді на запит ще не отримали. Відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації», є п’ять робочих днів для надання відповіді на запит.



Представниця ІМІ у Волинській області Мая Голуб звернулася до юриста Інституту масової інформації Романа Головенка із запитанням, чи доцільно їхати в ресторан до митників, які, ймовірно, вживали алкоголь у закладі.



Зі свого боку Роман Головенко зазначив, що все залежить від обставин та від поставленої мети.



«Очевидно, що п’яний може розповісти більше інформації, ніж тверезий, і якщо це якась суспільно важлива інформація, то користь для глядача буде (і теоретично в такій ситуації журналісти могли й не представитися). Але також очевидно, що це мало би бути певне дружнє спілкування. А якщо було зрозуміло, що нетверезі герої сюжету будуть не дуже раді спілкуванню з журналістами, глядачам від такого сюжету ні холодно, ні жарко. Я б не сказав, що тут явне порушення, але і сенсу від такої журналістської роботи небагато», – прокоментував юрист.



Роман Головенко зауважує, що журналісти можуть прийти і на приватну вечірку, якщо це виправдано можливістю здобуття суспільно важливої інформації (дані про зловживання, введення громадськості в оману, шкоду довкіллю і т.п.).



Як повідомляв ІМІ, 8 травня телеканал «Аверс» повідомив, що митники застосували до знімальної групи каналу фізичну силу. Інцидент стався, коли журналісти приїхали 8 травня на день народження начальника ПП «Ягодин» Олександра Оникійчука в ресторанно-готельний комплекс «Лемарк» у селі Світязь Волинської області.



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 («Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів»), ч. 1 ст. 186 («Грабіж») та ч. 1 ст. 125 («Умисне легке тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України.



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