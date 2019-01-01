вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щоб оновити парламент, треба застосовувати нові підходи, – луцький політолог

Щоб оновити парламент, треба застосовувати нові підходи, – луцький політолог
Рішення президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради було політичним. І вже сьогодні зрозуміло, що депутати готові йти на перевибори.

Про це в ефірі ток-шоу "Прямий ефір" з Миколою Вереснем на телеканал "Прямий" розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог Михайло Наход. Про це пише ІА "Конкурент".

Зі слів Михайла Находа, лідери парламентських партій практично погодились на розпуск Верховної Ради під тиском 73% підтримки Зеленського, щоб не розчаровувати суспільні маси.

"На них давив тиск підтримки пана Зеленського, цих 73 відсотки. Вони не змогли нічого сказати проти, хоча є сумніви щодо легітимності розпуску", – зазначив політолог.

Проте вже зрозуміло, що депутати згідні йти на перевибори і навряд будуть оскаржувати указ про розпуск парламенту.

Окрім того, відповідно до соціологічних опитувань, рівень довіри до будь-якої владної інституції в Україні є низьким. А рівень довіри до парламенту, зауважив Михайло Наход, мабуть, є найнижчим – 8-10 %.

"Чомусь складається враження, що президент хоче звалити всі прорахунки у державній політиці на парламент, а парламент – на президента. І це неправильно. Таким чином політичні інституції понижують рівень довіри один до одного, і в суспільстві формується думка, що всі погані, всіх треба міняти. І ми доходимо до того, що український виборець згідний міняти владу щороку", – пояснив він.

Політолог також додав, що, якщо говорити про оновлення парламенту, то потрібно і нові підходи застосовувати, аби більше нових облич потрапили до нього.

"А не лишити той закон, який є, і сподіватися, що парламент сам оновиться. Такого не буде на 100%", – резюмував він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Наход, парламент, розпуск
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через 300 пачок сигарет у водія вантажівки на «Ягодині» вилучили причіп, вартістю півмільона гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 22:22
Президент призначив нового начальника Генштабу
Сьогодні, 21:55
Щоб оновити парламент, треба застосовувати нові підходи, – луцький політолог
Сьогодні, 21:32
Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України
Сьогодні, 21:15
У «Промені» виступатиме Ольга Фреймут: програма виступу*
Сьогодні, 20:59
Схожі новини
«Не заради зміни влади, а заради змін на краще», – Покровський про розпуск Ради «Не заради зміни влади, а заради змін на краще», – Покровський про розпуск Ради
20 травень, 19:02
Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори Вакарчук заявив про створення партії, з якою піде на парламентські вибори
16 травень, 17:16
Політолог з Луцька розповів, коли може стати відомо про нового очільника Адміністрації Президента Політолог з Луцька розповів, коли може стати відомо про нового очільника Адміністрації Президента
11 травень, 09:28
Не потрібно проводити: політолог про позачергові вибори до Верховної Ради Не потрібно проводити: політолог про позачергові вибори до Верховної Ради
10 травень, 21:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі-Волинському думають, як вирішити проблему з безпритульними собаками
Сьогодні, 22:46
 0
Через 300 пачок сигарет у водія вантажівки на «Ягодині» вилучили причіп, вартістю півмільона гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 22:22
 0
Президент призначив нового начальника Генштабу
Сьогодні, 21:55
 0
Щоб оновити парламент, треба застосовувати нові підходи, – луцький політолог
Сьогодні, 21:32
 0
Нардеп Ігор Лапін подав рапорт на звільнення зі Збройних сил України
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8