Щоб оновити парламент, треба застосовувати нові підходи, – луцький політолог

Володимира Зеленського щодо



Про це в ефірі ток-шоу "Прямий ефір" з Миколою Вереснем на телеканал "Прямий" розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог Михайло Наход. Про це пише



Зі слів Михайла Находа, лідери парламентських партій практично погодились на розпуск Верховної Ради під тиском 73% підтримки Зеленського, щоб не розчаровувати суспільні маси.



"На них давив тиск підтримки пана Зеленського, цих 73 відсотки. Вони не змогли нічого сказати проти, хоча є сумніви щодо легітимності розпуску", – зазначив політолог.



Проте вже зрозуміло, що депутати згідні йти на перевибори і навряд будуть оскаржувати указ про розпуск парламенту.



Окрім того, відповідно до соціологічних опитувань, рівень довіри до будь-якої владної інституції в Україні є низьким. А рівень довіри до парламенту, зауважив Михайло Наход, мабуть, є найнижчим – 8-10 %.



"Чомусь складається враження, що президент хоче звалити всі прорахунки у державній політиці на парламент, а парламент – на президента. І це неправильно. Таким чином політичні інституції понижують рівень довіри один до одного, і в суспільстві формується думка, що всі погані, всіх треба міняти. І ми доходимо до того, що український виборець згідний міняти владу щороку", – пояснив він.



Політолог також додав, що, якщо говорити про оновлення парламенту, то потрібно і нові підходи застосовувати, аби більше нових облич потрапили до нього.



"А не лишити той закон, який є, і сподіватися, що парламент сам оновиться. Такого не буде на 100%", – резюмував він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рішення президентащодо розпуску Верховної Ради було політичним. І вже сьогодні зрозуміло, що депутати готові йти на перевибори.Про це в ефірі ток-шоу "Прямий ефір" зна телеканал "Прямий" розповів співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", політолог. Про це пише ІА "Конкурент" Зі слів Михайла Находа, лідери парламентських партій практично погодились на розпуск Верховної Ради під тиском 73% підтримки Зеленського, щоб не розчаровувати суспільні маси."На них давив тиск підтримки пана Зеленського, цих 73 відсотки. Вони не змогли нічого сказати проти, хоча є сумніви щодо легітимності розпуску", – зазначив політолог.Проте вже зрозуміло, що депутати згідні йти на перевибори і навряд будуть оскаржувати указ про розпуск парламенту.Окрім того, відповідно до соціологічних опитувань, рівень довіри до будь-якої владної інституції в Україні є низьким. А рівень довіри до парламенту, зауважив Михайло Наход, мабуть, є найнижчим – 8-10 %."Чомусь складається враження, що президент хоче звалити всі прорахунки у державній політиці на парламент, а парламент – на президента. І це неправильно. Таким чином політичні інституції понижують рівень довіри один до одного, і в суспільстві формується думка, що всі погані, всіх треба міняти. І ми доходимо до того, що український виборець згідний міняти владу щороку", – пояснив він.Політолог також додав, що, якщо говорити про оновлення парламенту, то потрібно і нові підходи застосовувати, аби більше нових облич потрапили до нього."А не лишити той закон, який є, і сподіватися, що парламент сам оновиться. Такого не буде на 100%", – резюмував він.

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