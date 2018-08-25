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У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО

У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
П'ять років тому, 22 травня 2014 року, бойовики напали та розстріляли військовослужбовців Збройних сил України під Волновахою. У бою з російсько-сепаратистськими угрупованнями загинуло 18 військовослужбовців 51-ої механізованої бригади Збройних сил України, ще близько 30 були поранені.

Тож щороку 22 травня Україну з болем у серці згадує про тих, хто поліг того трагічного дня на війні за Україну. Пам'ятні урочистості з цього приводу відбулися і в Луцьку.

Присутні, серед яких - родичі та побратими загиблих Героїв, представники влади, духовенства та громадськості, віддали шану полеглим землякам, помолилися за їхній упокій та поклали квіти до пам'ятного фотостенду.

Серед загиблих було 10 волинян. Згадаємо Героїв поіменно:

1. Майор ПОЛІНКЕВИЧ Леонід Олександрович, 1984 р.н., командир 3-го батальйону, уродженець смт. Колки Маневицького р-ну.
2. Солдат ЗАРАДЮК Володимир Володимирович, 1991 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.
3. Мол. сержант ЙОВЗИК Дмитро Васильович, 1983 р.н., навідник – оператор, мобілізований житель м.Луцька.
4. Солдат МАХНОВЕЦЬ Віталій Іванович, 1981 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.
5. Солдат ПРОКОПЧУК Володимир Іванович, 1991 р.н., водій-механік, мобілізований житель м.Луцька.
6. Солдат БОНДАРУК Микола Петрович, 1991 р.н., навідник, мобілізований житель с.Заріччя Володимир-Волинського району.
7. Солдат ЛІЩУК Віталій Леонідович, 1986 р.н., навідник, мобілізований житель с.Зоря Володимир-Волинського району.
8. Старший сержант АРТЕМУК Олександр Іванович, 1977 р.н., командир відділення, мобілізований житель м.Ковель.
9. Солдат ГРИЦЮК Михайло Михайлович, 1984 р.н., розвідник, мобілізований житель с.Милятин Іваничівського району
10. Солдат ПОПОВ Павло Володимирович, 1991р.н., стрілець - помічник гранатометника, мобілізований житель м.Нововолинська.

Усіх посмертно нагородиди медаллю «Захиснику Вітчизни».

У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО

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Теги: Луцьк, Волноваха, загибель, Герої, вшанування
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