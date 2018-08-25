У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО

П'ять років тому, 22 травня 2014 року, бойовики напали та розстріляли військовослужбовців Збройних сил України під Волновахою. У бою з російсько-сепаратистськими угрупованнями загинуло 18 військовослужбовців 51-ої механізованої бригади Збройних сил України, ще близько 30 були поранені.Тож щороку 22 травня Україну з болем у серці згадує про тих, хто поліг того трагічного дня на війні за Україну. Пам'ятні урочистості з цього приводу відбулися і в Луцьку.Присутні, серед яких - родичі та побратими загиблих Героїв, представники влади, духовенства та громадськості, віддали шану полеглим землякам, помолилися за їхній упокій та поклали квіти до пам'ятного фотостенду.Серед загиблих було 10 волинян. Згадаємо Героїв поіменно:1. Майор, 1984 р.н., командир 3-го батальйону, уродженець смт. Колки Маневицького р-ну.2. Солдат, 1991 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.3. Мол. сержант, 1983 р.н., навідник – оператор, мобілізований житель м.Луцька.4. Солдат, 1981 р.н., кулеметник, мобілізований житель м.Луцька.5. Солдат, 1991 р.н., водій-механік, мобілізований житель м.Луцька.6. Солдат, 1991 р.н., навідник, мобілізований житель с.Заріччя Володимир-Волинського району.7. Солдат, 1986 р.н., навідник, мобілізований житель с.Зоря Володимир-Волинського району.8. Старший сержант, 1977 р.н., командир відділення, мобілізований житель м.Ковель.9. Солдат, 1984 р.н., розвідник, мобілізований житель с.Милятин Іваничівського району10. Солдат, 1991р.н., стрілець - помічник гранатометника, мобілізований житель м.Нововолинська.Усіх посмертно нагородиди медаллю «Захиснику Вітчизни».