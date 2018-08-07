Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое
Сьогодні, 19:42
Волинянка Марина Мажула виборола «золото» на Чемпіонаті Європи, який відбувся у Познані (Республіка Польща).
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ратнівської РДА Андрій Харлампович.
Чемпіонат проходив 21-22 травня.
«У складі української команди ЧЕ-2019 змагалася наша землячка Марина Мажула. За результатами змагань, у класі КL 1 з виду спорту параканое, серед осіб з інвалідністю Марина посіла перше місце і здобула звання Чемпіонки Європи!» – йдеться у дописі.
«Щиро вітаю нашу переможницю! Нових звершень тобі, Марино, міцного здоров'я та подальших перемог!» – пише голова РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ратнівської РДА Андрій Харлампович.
Чемпіонат проходив 21-22 травня.
«У складі української команди ЧЕ-2019 змагалася наша землячка Марина Мажула. За результатами змагань, у класі КL 1 з виду спорту параканое, серед осіб з інвалідністю Марина посіла перше місце і здобула звання Чемпіонки Європи!» – йдеться у дописі.
«Щиро вітаю нашу переможницю! Нових звершень тобі, Марино, міцного здоров'я та подальших перемог!» – пише голова РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Завтра в Україні – грози та до 28 градусів тепла
Сьогодні, 20:10
Новий Президент: яких змін чекати. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое
Сьогодні, 19:42
Сім'я з Луцька зняла кліп у «Волинській Голландії». ВІДЕО
Сьогодні, 19:35
Волинянин може «сісти» на 3 роки через крадіжку бензопили
Сьогодні, 19:25