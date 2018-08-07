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Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое

Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое
Волинянка Марина Мажула виборола «золото» на Чемпіонаті Європи, який відбувся у Познані (Республіка Польща).

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Ратнівської РДА Андрій Харлампович.

Чемпіонат проходив 21-22 травня.

«У складі української команди ЧЕ-2019 змагалася наша землячка Марина Мажула. За результатами змагань, у класі КL 1 з виду спорту параканое, серед осіб з інвалідністю Марина посіла перше місце і здобула звання Чемпіонки Європи!» – йдеться у дописі.

«Щиро вітаю нашу переможницю! Нових звершень тобі, Марино, міцного здоров'я та подальших перемог!» – пише голова РДА.
Волинянка виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи з параканое

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Теги: змагання, спорт, Волинь
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