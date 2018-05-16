Луцькі поліцейські розкрили крадіжку із автомобіля





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



21 травня вранці до поліції із заявою звернувся 52-річний лучанин. Чоловік повідомив, що невідомий зловмисник, пошкодивши замок багажника його автомобіля, викрав три валізи з інструментами, перфоратор та радіо.



Сума завданих власникові збитків становить понад 5 тис. грн.. Поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 22-річний житель обласного центру.



За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст.185 Кримінального кодексу України.

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