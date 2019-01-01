У волинській лікарні пацієнту видалили величезний камінь з нирки. ФОТО
Сьогодні, 09:21
У ковельській лікарні 73-річному чоловіку видалили камінь з нирки.
Про це на своїй сторінці повідомив хірург Роман Валецький, який і провів операцію.
«Пацієнт 73р, звернувся в центр ендоурології м. Ковеля з великим каменем нирки з супутньою патологією – цукровий діабет і ожиріння», – йдеться у дописі.
Медик зазначив, що чоловіку провели операцію – перкутанна нефролітотрипсія (ПНЛ).
«Камінь подроблено і видалено через один прокол в попереку. Термін перебування в стаціонарі – 4 дні», – пише чоловік.
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Про це на своїй сторінці повідомив хірург Роман Валецький, який і провів операцію.
«Пацієнт 73р, звернувся в центр ендоурології м. Ковеля з великим каменем нирки з супутньою патологією – цукровий діабет і ожиріння», – йдеться у дописі.
Медик зазначив, що чоловіку провели операцію – перкутанна нефролітотрипсія (ПНЛ).
«Камінь подроблено і видалено через один прокол в попереку. Термін перебування в стаціонарі – 4 дні», – пише чоловік.
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