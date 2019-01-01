У волинській лікарні пацієнту видалили величезний камінь з нирки. ФОТО





Про це на своїй сторінці повідомив хірург Роман Валецький, який і провів операцію.



«Пацієнт 73р, звернувся в центр ендоурології м. Ковеля з великим каменем нирки з супутньою патологією – цукровий діабет і ожиріння», – йдеться у дописі.



Медик зазначив, що чоловіку провели операцію – перкутанна нефролітотрипсія (ПНЛ).



«Камінь подроблено і видалено через один прокол в попереку. Термін перебування в стаціонарі – 4 дні», – пише чоловік.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ковельській лікарні 73-річному чоловіку видалили камінь з нирки.Про це на своїй сторінці повідомив хірург Роман Валецький, який і провів операцію.«Пацієнт 73р, звернувся в центр ендоурології м. Ковеля з великим каменем нирки з супутньою патологією – цукровий діабет і ожиріння», – йдеться у дописі.Медик зазначив, що чоловіку провели операцію – перкутанна нефролітотрипсія (ПНЛ).«Камінь подроблено і видалено через один прокол в попереку. Термін перебування в стаціонарі – 4 дні», – пише чоловік.

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