Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:00
Поблизу села Печихвости Горохівського району перевернувся трактор. Рятувальники надали чоловікові необхідну допомогу.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
23 травня відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області деблокували водія з кабіни трактора, що перекинувся біля с. Печихвости Горохівського району.
Зазначають, що чоловік виконував господарські роботи і не впорався з керуванням.
О 17:10 рятувальники визволили потерпілого з кабіни за допомогою пневмоінструменту та передали лікарям, які госпіталізували Олександра Р., 1978 р.н., до районної лікарні.
Наразі його стан стабільний.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
23 травня відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області деблокували водія з кабіни трактора, що перекинувся біля с. Печихвости Горохівського району.
Зазначають, що чоловік виконував господарські роботи і не впорався з керуванням.
О 17:10 рятувальники визволили потерпілого з кабіни за допомогою пневмоінструменту та передали лікарям, які госпіталізували Олександра Р., 1978 р.н., до районної лікарні.
Наразі його стан стабільний.
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