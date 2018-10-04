вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП

Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП
Поблизу села Печихвости Горохівського району перевернувся трактор. Рятувальники надали чоловікові необхідну допомогу.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

23 травня відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області деблокували водія з кабіни трактора, що перекинувся біля с. Печихвости Горохівського району.

Зазначають, що чоловік виконував господарські роботи і не впорався з керуванням.

О 17:10 рятувальники визволили потерпілого з кабіни за допомогою пневмоінструменту та передали лікарям, які госпіталізували Олександра Р., 1978 р.н., до районної лікарні.

Наразі його стан стабільний.
Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП
Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальник, Волинь, допомога, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку ремонтують водогін: роботи продовжили
Сьогодні, 10:13
Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:00
У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО
Сьогодні, 09:56
Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО
Сьогодні, 09:51
Скільки на Волині коштує кошик з «молочкою»
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
16-річній студентці, яку збили на Волині, погіршало: просять допомогти 16-річній студентці, яку збили на Волині, погіршало: просять допомогти
04 жовтень, 2018, 06:29
Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО Волинські рятувальники «зачищають» село від боєприпасів часів війни. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети Волинські рятувальники знищили два вибухонебезпечних предмети
22 травень, 18:09
У Луцьку мотоцикліст збив пенсіонерку У Луцьку мотоцикліст збив пенсіонерку
22 травень, 11:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку ремонтують водогін: роботи продовжили
Сьогодні, 10:13
 0
Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП
Сьогодні, 10:00
 0
У селі на Волині чоловік розлив хімікати на центральній вулиці. ФОТО
Сьогодні, 09:56
 0
Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО
Сьогодні, 09:51
 0
Скільки на Волині коштує кошик з «молочкою»
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿