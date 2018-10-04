Волинські рятувальники «вирізали» чоловіка із трактора, який потрапив у ДТП





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



23 травня відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області деблокували водія з кабіни трактора, що перекинувся біля с. Печихвости Горохівського району.



Зазначають, що чоловік виконував господарські роботи і не впорався з керуванням.



О 17:10 рятувальники визволили потерпілого з кабіни за допомогою пневмоінструменту та передали лікарям, які госпіталізували Олександра Р., 1978 р.н., до районної лікарні.



Наразі його стан стабільний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Печихвости Горохівського району перевернувся трактор. Рятувальники надали чоловікові необхідну допомогу.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.23 травня відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області деблокували водія з кабіни трактора, що перекинувся біля с. Печихвости Горохівського району.Зазначають, що чоловік виконував господарські роботи і не впорався з керуванням.О 17:10 рятувальники визволили потерпілого з кабіни за допомогою пневмоінструменту та передали лікарям, які госпіталізували Олександра Р., 1978 р.н., до районної лікарні.Наразі його стан стабільний.

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