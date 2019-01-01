Голова сільради на Волині показав вражаючий улов з норвезького озера. ФОТО
Сьогодні, 17:42
Голова Переспівської сільради поділився світлинами з риболовлі у Норвегії.
Фото Віктор Лук'янчук розмістив на своїй сторінці у Facebook, коротко підписавши – «Норвегія», – передає Район.Рожище.
Facebook-друзі активно коментують світлини зі здобиччю. «Нічого собі! Коли будемо жарити?» – запитує Наталія Свінтуховська.
«Відпочивший! Загорівший!» – жартує Олександр Пиза.
«От навіщо?!! І як тепірка жити?» – додає Сергій Приходько.
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Фото Віктор Лук'янчук розмістив на своїй сторінці у Facebook, коротко підписавши – «Норвегія», – передає Район.Рожище.
Facebook-друзі активно коментують світлини зі здобиччю. «Нічого собі! Коли будемо жарити?» – запитує Наталія Свінтуховська.
«Відпочивший! Загорівший!» – жартує Олександр Пиза.
«От навіщо?!! І як тепірка жити?» – додає Сергій Приходько.
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