Голова сільради на Волині показав вражаючий улов з норвезького озера. ФОТО





Фото Віктор Лук'янчук розмістив на своїй сторінці у Facebook, коротко підписавши – «Норвегія», – передає



Facebook-друзі активно коментують світлини зі здобиччю. «Нічого собі! Коли будемо жарити?» – запитує Наталія Свінтуховська.



«Відпочивший! Загорівший!» – жартує Олександр Пиза.



«От навіщо?!! І як тепірка жити?» – додає Сергій Приходько.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Переспівської сільради поділився світлинами з риболовлі у Норвегії.Фоторозмістив на своїй сторінці у Facebook, коротко підписавши – «Норвегія», – передає Район.Рожище Facebook-друзі активно коментують світлини зі здобиччю. «Нічого собі! Коли будемо жарити?» – запитує«Відпочивший! Загорівший!» – жартує«От навіщо?!! І як тепірка жити?» – додає

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію