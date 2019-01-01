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На конкурсі ініціатив про переробку відходів перемогла «пілотна» громада з Волині

На конкурсі ініціатив про переробку відходів перемогла «пілотна» громада з Волині
Любешівська селищна рада взяла участь у Конкурсі ідей на кращу ініціативу щодо ефективного поводження з відходами і стала переможцем.

Повідомляють на сайті Любешівської ОТГ.

Конкурс проходив у рамках проекту «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» серед пілотних об’єднаних територіальних громад Волинської, Дніпропетровської та Житомирської областей.

Зазначений проект в подальшому дасть змогу Любешівській громаді вирішувати проблеми у сфері поводження з ТПВ, окрім цього передбачано укладення відповідного договору на реалізацію ініціативи та фінансування.

Наразі селищна рада в цьому питанні працюватиме над проектними заявками відповідно до правил співпраці з GIZ.

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Теги: Любешів, переробка відходів+ конкурс, ініціатива, перемога
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