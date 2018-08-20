Волинські лісівники працюють над розвитком медової справи. ФОТО





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Лісовий мед уже давно отримав визначення елітного сорту серед продуктів бджільництва. І це заслужено. Адже продукт, який ми на виході отримуємо з пасіки, що від усіх на світі благ цивілізації захована у самісінькому серці лісу, цінний уже своєю екологічністю.



Акценти на розвиток бджільництва, як і загалом збереження та нарощення потужностей виробництва консервної продукції, ставить начальник управління Олександр Кватирко.



На Волині лісова продукція з недеревних ресурсів завжди цінувалася особливо. Ці традиції шануються нинішніми лісівниками. Лише наша область зберегла таку еко-переробку – консервні цехи на базі лісогосподарських підприємств. Продукція побічного користування, як називають лісівники виробництво соків, варення, консервованих грибів та, звісно, меду і продукції його переробки, є родзинкою Волині у напрямку ведення лісового господарства всієї України.





Цього року волинські лісівники зробили суттєві кроки для нарощення потужностей виробництва меду. Кількість бджолосімей на пасіках державних лісгоспів із трохи більше півтисячі останнім часом зросла до 768. І робота активно триває. Найефективніше вже попрацювали ДП «Колківське ЛГ», ДП «Городоцьке ЛГ», ДП «Ратнівське ЛМГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Старовижівське ЛГ», ДП «Турійське ЛГ», ДП «СЛАП «Ратнеагроліс».





Всюди у лісі працюють професійні пасічники, адже розвиток медової справи – це не лише кількість, а й якість. Про це свідчитимуть «медові показники» на виході.



Традиційно «солодким» у лісовому господарстві Волині залишається ДП «Любомльське ЛГ», де є 100 пасік. На підприємстві поки не ставлять акценти на створення нових – тут працюватимуть над розвитком та оновленням діючих пасік, зокрема й у Замлинському лісництві, де нещодавно побували журналісти в рамках прес-туру.





Однією з найбільш популярніших на Волині є пасіка, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ». Тут навіть створено унікальну «Школу бджоляра», що працює при Лісівничому молодіжному центрі. Пасічник Іван Онищук постійно показує і розповідає відвідувачам про життя лісових бджіл, їхні звички та, звісно, користь лісового меду.





Про пасіку, нещодавно створену у Галузійському лісництві, розповідають у ДП «Маневицьке ЛГ». 26 бджолосімей тепер житимуть у новеньких вуликах. Доглядає за ними пасічник із досвідом Роман Домальчук. Розмістили «сучасний житловий квартал для бджіл» біля Галузійського лісництва, де ростуть садові дерева, а поряд – лісові угіддя, ягідники, лікарські рослини.



Лісові пасічники кажуть: дуже важливо – вдало вибрати місце для розміщення вуликів. Тоді й бджоли працюватимуть самовіддано, й мед буде не лише солодким, а й «правильним», точніше – цілющим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медова справа для лісівників Волині, як і десятки років тому, залишається солодкою традицією.Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Лісовий мед уже давно отримав визначення елітного сорту серед продуктів бджільництва. І це заслужено. Адже продукт, який ми на виході отримуємо з пасіки, що від усіх на світі благ цивілізації захована у самісінькому серці лісу, цінний уже своєю екологічністю.Акценти на розвиток бджільництва, як і загалом збереження та нарощення потужностей виробництва консервної продукції, ставить начальник управлінняНа Волині лісова продукція з недеревних ресурсів завжди цінувалася особливо. Ці традиції шануються нинішніми лісівниками. Лише наша область зберегла таку еко-переробку – консервні цехи на базі лісогосподарських підприємств. Продукція побічного користування, як називають лісівники виробництво соків, варення, консервованих грибів та, звісно, меду і продукції його переробки, є родзинкою Волині у напрямку ведення лісового господарства всієї України.Цього року волинські лісівники зробили суттєві кроки для нарощення потужностей виробництва меду. Кількість бджолосімей на пасіках державних лісгоспів із трохи більше півтисячі останнім часом зросла до 768. І робота активно триває. Найефективніше вже попрацювали ДП «Колківське ЛГ», ДП «Городоцьке ЛГ», ДП «Ратнівське ЛМГ», ДП «Маневицьке ЛГ», ДП «Старовижівське ЛГ», ДП «Турійське ЛГ», ДП «СЛАП «Ратнеагроліс».Всюди у лісі працюють професійні пасічники, адже розвиток медової справи – це не лише кількість, а й якість. Про це свідчитимуть «медові показники» на виході.Традиційно «солодким» у лісовому господарстві Волині залишається ДП «Любомльське ЛГ», де є 100 пасік. На підприємстві поки не ставлять акценти на створення нових – тут працюватимуть над розвитком та оновленням діючих пасік, зокрема й у Замлинському лісництві, де нещодавно побували журналісти в рамках прес-туру.Однією з найбільш популярніших на Волині є пасіка, що діє на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ». Тут навіть створено унікальну «Школу бджоляра», що працює при Лісівничому молодіжному центрі. Пасічникпостійно показує і розповідає відвідувачам про життя лісових бджіл, їхні звички та, звісно, користь лісового меду.Про пасіку, нещодавно створену у Галузійському лісництві, розповідають у ДП «Маневицьке ЛГ». 26 бджолосімей тепер житимуть у новеньких вуликах. Доглядає за ними пасічник із досвідом Роман Домальчук. Розмістили «сучасний житловий квартал для бджіл» біля Галузійського лісництва, де ростуть садові дерева, а поряд – лісові угіддя, ягідники, лікарські рослини.Лісові пасічники кажуть: дуже важливо – вдало вибрати місце для розміщення вуликів. Тоді й бджоли працюватимуть самовіддано, й мед буде не лише солодким, а й «правильним», точніше – цілющим.

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