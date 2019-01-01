Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Стихія зруйнувала майбутній врожай жителів Велицької громади.
Про це йдеться на сторінці громади у facebook.
24 травня 2019 року під час бурі з сильним градом постраждали сотні гектарів поля (зернові культури, картопля, соя, та ін.).
"Для людей це непоправна втрата, адже стільки праці вкладено та марно", - йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці громади у facebook.
24 травня 2019 року під час бурі з сильним градом постраждали сотні гектарів поля (зернові культури, картопля, соя, та ін.).
"Для людей це непоправна втрата, адже стільки праці вкладено та марно", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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