Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО





Про це йдеться на сторінці громади у



24 травня 2019 року під час бурі з сильним градом постраждали сотні гектарів поля (зернові культури, картопля, соя, та ін.).



"Для людей це непоправна втрата, адже стільки праці вкладено та марно", - йдеться в дописі.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стихія зруйнувала майбутній врожай жителів Велицької громади.Про це йдеться на сторінці громади у facebook 24 травня 2019 року під час бурі з сильним градом постраждали сотні гектарів поля (зернові культури, картопля, соя, та ін.)."Для людей це непоправна втрата, адже стільки праці вкладено та марно", - йдеться в дописі.

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