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Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО
Стихія зруйнувала майбутній врожай жителів Велицької громади.

Про це йдеться на сторінці громади у facebook.

24 травня 2019 року під час бурі з сильним градом постраждали сотні гектарів поля (зернові культури, картопля, соя, та ін.).

"Для людей це непоправна втрата, адже стільки праці вкладено та марно", - йдеться в дописі.

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

Врожаю не буде: на Ковельщині град побив сотні гектарів поля. ФОТО

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Теги: град, поле, Ковельщина
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