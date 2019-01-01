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ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО

ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
На будівельному майданчику ЖК «Парковий квартал», який в Ковелі зводить будівельна компанія «Інвестор», запанувала весна — житловий комплекс оточений зеленню, а людям, які купили тут житло, можна лише позаздрити, адже спостерігати таку красу щоденно — справжня насолода.

Про це пише Район.Луцьк.

До слова, розпочався продаж квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал». Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника.

Щодо перебігу робіт на будмайданчику житлового комплексу, то виконроб Олександр Поліщук розповів, що в другому будинку завершили покрівлю, фасад і водовідведення. Також тут у розпалі внутрішні роботи. Нині працівники «Інвестора» штукатурять стіни та проводять електрику.

На ділянці, де зведуть третій будинок «Паркового кварталу», триває підготовка до будівництва — змонтували баштовий кран, зробили винос осей, розмітку.

Нагадаємо, у цьому сучасному житловому комплексі простора сучасна трикімнатна квартира площею 80,4 квадратних метра продається на вигідних умовах:

100% оплата – 11 900 грн./м²
Відтермінування на 12 місяців
Перший внесок 50% – 12 300 грн./м²
Решта 50% – 12 900 грн./м²

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»

Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО

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Теги: Інвестор
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