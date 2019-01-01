ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
Сьогодні, 15:55
На будівельному майданчику ЖК «Парковий квартал», який в Ковелі зводить будівельна компанія «Інвестор», запанувала весна — житловий комплекс оточений зеленню, а людям, які купили тут житло, можна лише позаздрити, адже спостерігати таку красу щоденно — справжня насолода.
Про це пише Район.Луцьк.
До слова, розпочався продаж квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал». Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника.
Щодо перебігу робіт на будмайданчику житлового комплексу, то виконроб Олександр Поліщук розповів, що в другому будинку завершили покрівлю, фасад і водовідведення. Також тут у розпалі внутрішні роботи. Нині працівники «Інвестора» штукатурять стіни та проводять електрику.
На ділянці, де зведуть третій будинок «Паркового кварталу», триває підготовка до будівництва — змонтували баштовий кран, зробили винос осей, розмітку.
Нагадаємо, у цьому сучасному житловому комплексі простора сучасна трикімнатна квартира площею 80,4 квадратних метра продається на вигідних умовах:
100% оплата – 11 900 грн./м²
Відтермінування на 12 місяців
Перший внесок 50% – 12 300 грн./м²
Решта 50% – 12 900 грн./м²
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район.Луцьк.
До слова, розпочався продаж квартир у третьому будинку житлового комплексу «Парковий квартал». Перші 10 покупців матимуть спеціальні вигідні умови від забудовника.
Щодо перебігу робіт на будмайданчику житлового комплексу, то виконроб Олександр Поліщук розповів, що в другому будинку завершили покрівлю, фасад і водовідведення. Також тут у розпалі внутрішні роботи. Нині працівники «Інвестора» штукатурять стіни та проводять електрику.
На ділянці, де зведуть третій будинок «Паркового кварталу», триває підготовка до будівництва — змонтували баштовий кран, зробили винос осей, розмітку.
Нагадаємо, у цьому сучасному житловому комплексі простора сучасна трикімнатна квартира площею 80,4 квадратних метра продається на вигідних умовах:
100% оплата – 11 900 грн./м²
Відтермінування на 12 місяців
Перший внесок 50% – 12 300 грн./м²
Решта 50% – 12 900 грн./м²
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР У ДРУГОМУ БУДИНКУ ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
Детальну інформацію про ЖК «Парковий квартал» можна отримати у відділі продажів: 096 030 20 10, вул. Глібова, 8б, м. Ковель.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку немає грошей на очищення Стиру від мулу
Сьогодні, 16:28
«Доньці потрібен тато»: луцька патрульна розповіла, як врятувала чоловіка від самогубства. ВІДЕО
Сьогодні, 16:16
ЖК «Парковий квартал», який у Ковелі зводить «Інвестор», зазеленів. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Волинянин на трасі викрав авто у знайомого
Сьогодні, 15:38
Вночі у Луцьку чоловік ножем поранив «самооборонівця». ФОТО
Сьогодні, 15:35