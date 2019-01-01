У волинських лісах завдяки відеокамерам знімають унікальні кадри з життя звірів

Відеоспостереження уже давно дісталося волинських лісів. Лісівники застосовують камери з метою боротьби з браконьєрством, лісопорушеннями та стеженням за дикими тваринами.Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Такі відеофіксатори встановлені і в лісових масивах ДП «ЛМГ «Звірівське». Ці угіддя, де ведеться мисливське господарство, багаті дичиною. Спостерігати за звичками тварин, вивчати їхні потреби або навіть упіймати на фото та відео рідкісного звіра чи птаха, про існування якого в угіддях лісівники досі навіть не знали, – мета такого спостереження.Камери встановлюються у місцях, де звірі бувають найчастіше, – поблизу годівничок чи солонців. Пристрій бачить вдень і вночі – спрацьовує датчик, що фіксує кожен рух. Людини, тварини чи птаха.Кріплять камеру до дерева. Вона не лише зберігає у пам’яті всі фото, а й миттєво надсилає на телефон відповідальним працівникам підприємства.Камери є різного типу. Мають вони широке призначення у лісовому господарстві. Дуже зручно та ефективно спрацьовують у боротьбі з браконьєрами, крадіями лісу та навіть бурштинокопачами. Адже працівник лісової охорони одразу отримує сигнал і знає точні координати. Тож відповідно – оперативність виїзду на місце забезпечено. А той, хто потрапив у відеопастку, про це й не здогадується.Камери непомітні для стороннього ока, розміром вони – не більше мобільного телефона.Такий досвід уже давно застосовують у Європі. Його ефективність доведена роками. І далеко не тільки у лісовій галузі.Ось результат зйомки в угіддях Звірівського лісомисливського господарства. Ви тільки подивіться – кого, коли і як упіймали камери відеоспостереження протягом останніх днів і ночей.