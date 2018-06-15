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В озері на Рівненщині знайшли тіло військового

В озері на Рівненщині знайшли тіло військового
В озері села Пухового Рівненського району знайшли тіло невідомого чоловіка. Поліцейські з’ясували, що ним виявився 34-річний житель Зарічненського району.

Трагедія трапилась у неділю, 26 травня, - пише Рівне Вечірнє.

Журналістам вдалося з’ясувати, що загиблий Іван Черевко проходив службу у Рівненському загальновійськовому полігоні.

За словами керівника прес-центру оперативного командування «Захід» Анатолія Прошина, судово-медична експертиза ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявила. Він помер внаслідок механічної асфіксії.


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Теги: тіло, військовий
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