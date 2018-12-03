Волинянин пропонував прикордонникам хабар, щоб налагодити незаконний бізнес. ФОТО





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В результаті проведеної роботи сьогодні, 28 травня на автостанції м. Володимир-Волинський Волинської області спільною міжвідомчою групою у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному УВВБ «Захід» Держприкордонслужби України, ВБКОЗ УСБУ, слідчих ГУ НП України у Волинській області, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону, у рамках кримінального провадженням за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, жителя прикордоння - громадянина України, затримано в порядку ст. 208 КПК.



Його затримання відбулося під час надавання військовослужбовцю відділення інспекторів «Коритниця» Львівського загону неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень за сприяння йому у незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України до Польщі на ділянці відділу «Коритниця». Факт надання неправомірних коштів задокументовано. Неправомірну вигоду встановленим порядком вилучено слідчим. Тривають невідкладні слідчі дії.



Крім того, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду розпочато обшук за місцем проживання затриманого та його пособників у м. Володимир-Волинський, м. Ковель та с. Радехів Любомльського району Волинської області.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники не погодились на злочинну схему, яку намагався разом зі своїми поплічниками налагодити житель прикордоння.Про це повідомляє Держприкордонслужба В результаті проведеної роботи сьогодні, 28 травня на автостанції м. Володимир-Волинський Волинської області спільною міжвідомчою групою у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки по Львівському прикордонному УВВБ «Захід» Держприкордонслужби України, ВБКОЗ УСБУ, слідчих ГУ НП України у Волинській області, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону, у рамках кримінального провадженням за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, жителя прикордоння - громадянина України, затримано в порядку ст. 208 КПК.Його затримання відбулося під час надавання військовослужбовцю відділення інспекторів «Коритниця» Львівського загону неправомірну вигоду у розмірі 6 тисяч гривень за сприяння йому у незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України до Польщі на ділянці відділу «Коритниця». Факт надання неправомірних коштів задокументовано. Неправомірну вигоду встановленим порядком вилучено слідчим. Тривають невідкладні слідчі дії.Крім того, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду розпочато обшук за місцем проживання затриманого та його пособників у м. Володимир-Волинський, м. Ковель та с. Радехів Любомльського району Волинської області.

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