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На Волині «на гарячому» спіймали серійного злочинця

На Волині «на гарячому» спіймали серійного злочинця
У Рожищенському районі чоловік обікрав помешкання. Поліцейські спіймали чоловіка на місці злочину.

Інцидент трапився 28 травня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Крадій, зірвавши замок із вхідних дверей помешкання 62-річної пенсіонерки, проник до будинку та обікрав його. На місце одразу ж виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські оперативно затримали крадія.

Ним виявився раніше судимий 39-річний житель цього ж району. Поліція обґрунтовано підозрює правопорушника у вчиненні щонайменше п’яти аналогічних крадіжок на території району.

«За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Після оголошення правопорушнику підозри, буде вирішуватися питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомив Олександр Басалик, начальник Рожищенського відділення поліції.

Окрім цього, за минулу добу оперативники волинської поліції розкрили низку крадіжок, які були вчиненні раніше. Так, зокрема, у Луцьку поліцейські встановили особу 17-річного жителя Ківерців, який викрав із кімнати гуртожитку в обласному центрі ноутбук, 38-річного львів’янина, котрий обікрав квартиру в Луцьку та 21-річного зловмисника, який викрав на вулиці Рівненській в обласному центрі камеру відеоспостереження.

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Теги: крадіжка, Волинь, поліція
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