У Львові натовп протестувальників виламав двері в мерію і побив співробітників
Сьогодні, 18:50
У Львові група протестувальників виламала двері в будівлю міської ради і прорвалася всередину.
Про це в середу, 29 травня, повідомляє прес-служба міськради, - пише Корреспондент.
"Особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадових осіб міської ради невідомою рідиною, імовірно - фарбою, виламали двері в міській ратуші і увірвалися всередину. До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту Адміністрації міського голови Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло", - йдеться в повідомленні.
Після того, як активісти прорвалися всередину будівлі, там почалася штовханина і бійка.
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Про це в середу, 29 травня, повідомляє прес-служба міськради, - пише Корреспондент.
"Особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадових осіб міської ради невідомою рідиною, імовірно - фарбою, виламали двері в міській ратуші і увірвалися всередину. До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту Адміністрації міського голови Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло", - йдеться в повідомленні.
Після того, як активісти прорвалися всередину будівлі, там почалася штовханина і бійка.
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