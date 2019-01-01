У Львові натовп протестувальників виламав двері в мерію і побив співробітників





Про це в середу, 29 травня, повідомляє прес-служба міськради, - пише



"Особи, які напередодні під час засідання виконавчого комітету облили посадових осіб міської ради невідомою рідиною, імовірно - фарбою, виламали двері в міській ратуші і увірвалися всередину. До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та директор департаменту Адміністрації міського голови Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло", - йдеться в повідомленні.



Після того, як активісти прорвалися всередину будівлі, там почалася штовханина і бійка.

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