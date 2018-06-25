Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 травня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +11…+14 градусів, удень підніметься
до +20…+22.
Вітер західний, північно-західний і північний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському очікується суха погода.
Температура повітря вночі до +11…+14 градусів, удень підніметься
до +20…+22.
Вітер західний, північно-західний і північний, 1-4 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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