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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 травня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському очікується суха погода.

Температура повітря вночі до +11…+14 градусів, удень підніметься
до +20…+22.

Вітер західний, північно-західний і північний, 1-4 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
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