вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

9-річна волинянка, яку зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернулась додому. ВІДЕО

9-річна волинянка, яку зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернулась додому. ВІДЕО
Дев’ятирічна Карина Кирпа із села Борохів Ківерцівського району повертається додому.

До цього дівчинка місяць жила в приватному дитячому будинку села Дерно, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Забрати онуку приїхала її опікунка-бабуся Людмила Кирпа – у дівчинки сьогодні, 30 травня, – останній дзвоник в школі.

Дівчинка закінчила 4-й клас у школі села Дерно. Туди її перевели 23-го квітня.

“Я купила їй гарний одяг, їй дуже подобається і мені приємно. Вона каже: мама забери вже мене… Я кажу, що вже сьогодні забираю, а вона питає чи не обманюю. Я ж кажу, що ні, не обманюю. Вже сьогодні підеш додому доцю”, - розповіла бабуся-опікунка дівчинки Людмила Кирпа.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Бо сказала на сповіді, що дитину домагалися»: на Волині у бабусі-опікунки забрали онуку. ВІДЕО

Карина розповідає, що вдома має свою кімнату, й перше, що хоче зробити – погратися у своєму комп’ютері.

“Погано. Я хочу додому, бо вдома набагато краще”, - каже дівчинка.

Нагадаємо, працівники відділу служби у справах дітей райдержадміністрації вилучили дитину із сім’ї та завезли до дитбудинку через те, що, на їхнє переконання, була загроза для дівчинки. Зокрема, ініціатори такого рішення запевняли, що дядько й бабуся-опікунка дівчинки були в стані алкогольного сп’яніння.

Рішення повернути дівчинку в родину ухвалили в райдержадміністрації на спеціальній комісії 28 травня.

Вилучення дитини з сім’ї, розповідає шкільний практичний психолог Іванна Михайлова, стало стресом для дівчинки. Вона додала, що перший тиждень в новому класі Карина була замкнутою, мало спілкувалася з однокласниками.

“Коли вона дізналася, що бабуся її забере, тоді і відкрилася, почала посміхатися, говорила як хоче додому. Я б рекомендувала пару занять з психологом, щоб подолати цю емоційну напругу і стрес, їй буде легше забути цю ситуація і адаптуватися. Тішить те, що вона не довго була в дитячому будинку і повертається в сім’ю, для неї це плюс”, - мовила психолог Іванна Михайлова.

Школярка ж розповіла, що в новій школі знайшла друзів, але сумує за рідною школою у Борохові.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карина Кирпа, дитбудинок, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку продовжують зводити яскраві оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 17:15
Волинянин поранив сусіда палицею із цвяхом
Сьогодні, 17:11
9-річна волинянка, яку зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернулась додому. ВІДЕО
Сьогодні, 16:57
У поліцію Волині шукають людей. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 16:56
Взяли під варту молодика, який скоїв пограбування у центрі Луцька
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
Дівчинку, яку на Волині зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернуть в родину. ВІДЕО Дівчинку, яку на Волині зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернуть в родину. ВІДЕО
28 травень, 18:40
«Бо сказала на сповіді, що дитину домагалися»: на Волині у бабусі-опікунки забрали онуку. ВІДЕО «Бо сказала на сповіді, що дитину домагалися»: на Волині у бабусі-опікунки забрали онуку. ВІДЕО
20 травень, 15:41
Волинянин поранив сусіда палицею із цвяхом Волинянин поранив сусіда палицею із цвяхом
Сьогодні, 17:11
У поліцію Волині шукають людей. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ У поліцію Волині шукають людей. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 16:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ігор Гузь знову балотуватиметься у нардепи
Сьогодні, 18:05
 0
Підозрюваний у звірячому вбивстві сина селищного голови з Волині розповів про напад. ВІДЕО
Сьогодні, 17:53
 0
Волинянка назбирала біля хати кошик білих грибів
Сьогодні, 17:45
 0
У Луцьку продовжують зводити яскраві оселі у ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Сьогодні, 17:15
 0
Волинянин поранив сусіда палицею із цвяхом
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿