9-річна волинянка, яку зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернулась додому. ВІДЕО

Карина Кирпа із села Борохів Ківерцівського району повертається додому.



До цього дівчинка місяць жила в приватному дитячому будинку села Дерно, - йдеться у сюжеті



Забрати онуку приїхала її опікунка-бабуся Людмила Кирпа – у дівчинки сьогодні, 30 травня, – останній дзвоник в школі.



Дівчинка закінчила 4-й клас у школі села Дерно. Туди її перевели 23-го квітня.



“Я купила їй гарний одяг, їй дуже подобається і мені приємно. Вона каже: мама забери вже мене… Я кажу, що вже сьогодні забираю, а вона питає чи не обманюю. Я ж кажу, що ні, не обманюю. Вже сьогодні підеш додому доцю”, - розповіла бабуся-опікунка дівчинки Людмила Кирпа.



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Карина розповідає, що вдома має свою кімнату, й перше, що хоче зробити – погратися у своєму комп’ютері.



“Погано. Я хочу додому, бо вдома набагато краще”, - каже дівчинка.



Нагадаємо, працівники відділу служби у справах дітей райдержадміністрації



Рішення повернути дівчинку в родину ухвалили в райдержадміністрації на спеціальній комісії 28 травня.



Вилучення дитини з сім’ї, розповідає шкільний практичний психолог Іванна Михайлова, стало стресом для дівчинки. Вона додала, що перший тиждень в новому класі Карина була замкнутою, мало спілкувалася з однокласниками.



“Коли вона дізналася, що бабуся її забере, тоді і відкрилася, почала посміхатися, говорила як хоче додому. Я б рекомендувала пару занять з психологом, щоб подолати цю емоційну напругу і стрес, їй буде легше забути цю ситуація і адаптуватися. Тішить те, що вона не довго була в дитячому будинку і повертається в сім’ю, для неї це плюс”, - мовила психолог Іванна Михайлова.



Школярка ж розповіла, що в новій школі знайшла друзів, але сумує за рідною школою у Борохові.





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