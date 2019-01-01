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Волинянина, який хотів «відмазатись» від патрульних, оштрафували на декілька тисяч

Волинянина, який хотів «відмазатись» від патрульних, оштрафували на декілька тисяч
Суд оштрафував чоловіка за підкуп правоохоронців.

Інцидент трапився опівночі 1 квітня 2019 року в селі Білашів Ковельського району, - пише Район.Ковель.

Так, під час складання працівниками патрульної поліції протоколу про перебування мешканця Турійського району за кермом легковика у нетверезому стані останній просив цього не робити і поклав 134 гривні у коробку алкотестера «Драгер», яка знаходилась на капоті службового автомобіля.

На місце події терміново прибули працівники Ковельського відділу поліції, які вилучили гроші, як неправомірну вигоду.

Відносно нетверезого водія відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), що карається штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

В ході досудового розслідування між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.

Ковельський міськрайонний суд затвердив цю угоду та призначив покарання чоловікому у виді штрафу в розмірі 8 тисяч 500 гривень.

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Теги: суд, Ковель
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