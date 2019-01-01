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Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники

Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники
У селі Носачевичі Рожищенського району лісівники навели лад у рекреаційному пункті «Зелений гай».

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Нагадаємо, у Facebook опублікували фотографії засміченого рекреаційного пункту, який у 2016 році збудували силами ДП «СЛАП «Рожищеагроліс».

«А вже сьогодні лісівники підприємства прибрали зону відпочинку.
Ділимося нашими світлинами. Для порівняння – в тому числі.
Зона рекреації, яка – що очевидно – користується популярністю у населення, готова знову дарувати комфортний цивілізований відпочинок на природі», – зазначають лісівники.

Також лісівники висловили свою позицію щодо самої ситуації та коментарів у мережі:

«Можна тисячі разів прибирати смітники, розповідати про те, наскільки європейськими ми стали. Можна навіть поводитися цивілізовано, як це все частіше відбувається і що лісівники неодноразово публічно відзначають останнім часом, судячи із ситуації з чистотою на інших зонах рекреації.

Або жити за принципом – мені всі зобов’язані. І бути ніким та абсолютно нічим не корисним ні для кого».
Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники
Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники
Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники

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Теги: Волинь, сміття, лісівники
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