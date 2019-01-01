Відреагували миттєво: волинські лісівники прибрали рекреаційну зону, яку загидили відпочивальники
Сьогодні, 15:52
У селі Носачевичі Рожищенського району лісівники навели лад у рекреаційному пункті «Зелений гай».
Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Нагадаємо, у Facebook опублікували фотографії засміченого рекреаційного пункту, який у 2016 році збудували силами ДП «СЛАП «Рожищеагроліс».
«А вже сьогодні лісівники підприємства прибрали зону відпочинку.
Ділимося нашими світлинами. Для порівняння – в тому числі.
Зона рекреації, яка – що очевидно – користується популярністю у населення, готова знову дарувати комфортний цивілізований відпочинок на природі», – зазначають лісівники.
Також лісівники висловили свою позицію щодо самої ситуації та коментарів у мережі:
«Можна тисячі разів прибирати смітники, розповідати про те, наскільки європейськими ми стали. Можна навіть поводитися цивілізовано, як це все частіше відбувається і що лісівники неодноразово публічно відзначають останнім часом, судячи із ситуації з чистотою на інших зонах рекреації.
Або жити за принципом – мені всі зобов’язані. І бути ніким та абсолютно нічим не корисним ні для кого».
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Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Нагадаємо, у Facebook опублікували фотографії засміченого рекреаційного пункту, який у 2016 році збудували силами ДП «СЛАП «Рожищеагроліс».
«А вже сьогодні лісівники підприємства прибрали зону відпочинку.
Ділимося нашими світлинами. Для порівняння – в тому числі.
Зона рекреації, яка – що очевидно – користується популярністю у населення, готова знову дарувати комфортний цивілізований відпочинок на природі», – зазначають лісівники.
Також лісівники висловили свою позицію щодо самої ситуації та коментарів у мережі:
«Можна тисячі разів прибирати смітники, розповідати про те, наскільки європейськими ми стали. Можна навіть поводитися цивілізовано, як це все частіше відбувається і що лісівники неодноразово публічно відзначають останнім часом, судячи із ситуації з чистотою на інших зонах рекреації.
Або жити за принципом – мені всі зобов’язані. І бути ніким та абсолютно нічим не корисним ні для кого».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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