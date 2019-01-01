Вийшов з маршрутки у Луцьку і зник: шукають дитину з Волині

На Волині розшукують 14-річногоХлопець зранку сів у маршрутне таксі Луцьк-Нововолинськ, однак, не виїхавши з Луцька, вийшов біля ТРЦ "Промінь" та зник у невідомому напрямку, - пише "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на свої сторінці у facebook.Місце знаходження неповнолітнього досі не відоме.середнього зросту (близько 160см), середньої статури, русявий. Був одягнений в темно-синю сорочку з білим комірцем ( як на фото). При собі мав сумку (рюкзак) - поєднання синього та чорного кольорів.У разі наявності будь-якої інформації просимо повідомити поліцію за телефонами "102", 0638526036, 0504845293