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Вийшов з маршрутки у Луцьку і зник: шукають дитину з Волині

Вийшов з маршрутки у Луцьку і зник: шукають дитину з Волині
На Волині розшукують 14-річного Скібера Максима Валерійовича.

Хлопець зранку сів у маршрутне таксі Луцьк-Нововолинськ, однак, не виїхавши з Луцька, вийшов біля ТРЦ "Промінь" та зник у невідомому напрямку, - пише "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на свої сторінці у facebook.

Місце знаходження неповнолітнього досі не відоме.

Прикмети: середнього зросту (близько 160см), середньої статури, русявий. Був одягнений в темно-синю сорочку з білим комірцем ( як на фото). При собі мав сумку (рюкзак) - поєднання синього та чорного кольорів.

У разі наявності будь-якої інформації просимо повідомити поліцію за телефонами "102", 0638526036, 0504845293

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Теги: розшук, дитина, Волинь
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