Вийшов з маршрутки у Луцьку і зник: шукають дитину з Волині
Сьогодні, 17:55
На Волині розшукують 14-річного Скібера Максима Валерійовича.
Хлопець зранку сів у маршрутне таксі Луцьк-Нововолинськ, однак, не виїхавши з Луцька, вийшов біля ТРЦ "Промінь" та зник у невідомому напрямку, - пише "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на свої сторінці у facebook.
Місце знаходження неповнолітнього досі не відоме.
Прикмети: середнього зросту (близько 160см), середньої статури, русявий. Був одягнений в темно-синю сорочку з білим комірцем ( як на фото). При собі мав сумку (рюкзак) - поєднання синього та чорного кольорів.
У разі наявності будь-якої інформації просимо повідомити поліцію за телефонами "102", 0638526036, 0504845293
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Хлопець зранку сів у маршрутне таксі Луцьк-Нововолинськ, однак, не виїхавши з Луцька, вийшов біля ТРЦ "Промінь" та зник у невідомому напрямку, - пише "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" на свої сторінці у facebook.
Місце знаходження неповнолітнього досі не відоме.
Прикмети: середнього зросту (близько 160см), середньої статури, русявий. Був одягнений в темно-синю сорочку з білим комірцем ( як на фото). При собі мав сумку (рюкзак) - поєднання синього та чорного кольорів.
У разі наявності будь-якої інформації просимо повідомити поліцію за телефонами "102", 0638526036, 0504845293
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вийшов з маршрутки у Луцьку і зник: шукають дитину з Волині
Сьогодні, 17:55
ТОП найзатребуваніших професій на Волині
Сьогодні, 17:46