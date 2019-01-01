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У Ковелі стартував міжнародний пробіг. ФОТО

У Ковелі стартував міжнародний пробіг. ФОТО
У Ковелі сьогодні, 1 червня, відбуваються грандіозні спортивні змагання - «VIII-th Kovel Half Marathon» та ХІV-ий Ковельський міжнародний пробіг.

Участь у забігах беруть громадяни України, Республіки Польща, Республіки Білорусь та Німеччини.

Раніше традиційний захід відбувався у травні і співпадав із святкуванням Дня міста Ковель або під час навчального року. Традиція участі молоді спонукала організаторів проводити змагання якнайкраще та в зручний для діток час - 1 червня.

Цього року захід присвячений Міжнародному дню захисту дітей.

Участь у півмарафоні (21,1 км) беруть понад сто учасників, у забігу на 7,7 км – близько півсотні, а на новій дистанції 15 км стартували понад два десятки спортсменів.

Також у програмі заходу - пробіг мам з візочками на 500 метрів, заїзд на візках спортсменів з інвалідністю (6,7 км), дитячі перегони на роликах (6,7 км) та перегони на лижеролерах 20 км.

Організатори зазначають, що надалі проведення заходу пропонується щорічно у першу суботу літа, до Всесвітнього Дня захисту дітей.



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Теги: марафон, Ковель
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