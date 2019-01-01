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Волинські лікарі вперше на Волині провели надскладну операцію онкохворому пацієнту

Волинські лікарі вперше на Волині провели надскладну операцію онкохворому пацієнту
Лікарі-урологи Ковельського МТМО вперше на Волині провели надскладну операцію з видалення сечового міхура.

Про це повідомляють на сторінці закладу у facebook.

Так, пацієнту з пухлиною сечового міхура видалили уражений орган.

"Радикальна цистектомія (видалення сечового міхура) - це «Золотий» стандарт лікування раку сечового міхура ІІ та ІІІ стадії!
Наші лікарі просто супер молодці!", - йдеться в дописі.

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Теги: Ковелььке МТМО, операція, сечовий міхур, видалення
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