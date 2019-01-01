Волинські лікарі вперше на Волині провели надскладну операцію онкохворому пацієнту
Сьогодні, 00:33
Лікарі-урологи Ковельського МТМО вперше на Волині провели надскладну операцію з видалення сечового міхура.
Про це повідомляють на сторінці закладу у facebook.
Так, пацієнту з пухлиною сечового міхура видалили уражений орган.
"Радикальна цистектомія (видалення сечового міхура) - це «Золотий» стандарт лікування раку сечового міхура ІІ та ІІІ стадії!
Наші лікарі просто супер молодці!", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляють на сторінці закладу у facebook.
Так, пацієнту з пухлиною сечового міхура видалили уражений орган.
"Радикальна цистектомія (видалення сечового міхура) - це «Золотий» стандарт лікування раку сечового міхура ІІ та ІІІ стадії!
Наші лікарі просто супер молодці!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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