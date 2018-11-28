У Луцьку горів гараж
Сьогодні, 15:52
У Луцьку на вулиці Івана Кожедуба горів гараж.
Близько 12 години зі сторони Вишкова помітили чорний дим, - пише Конкурент.
Як повідомили в управлінні ДСНС у Волинській області, на вулиці Івана Кожедуба горів гараж.
На місці події працювали рятувальники.
Причина займання наразі не відома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Близько 12 години зі сторони Вишкова помітили чорний дим, - пише Конкурент.
Як повідомили в управлінні ДСНС у Волинській області, на вулиці Івана Кожедуба горів гараж.
На місці події працювали рятувальники.
Причина займання наразі не відома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відтепер регіональний сервіс МВС Волині працює за новою адресою
Сьогодні, 16:07
ТОП вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 25 тисяч гривень
Сьогодні, 15:56
У Луцьку горів гараж
Сьогодні, 15:52
Чим Волинь здивувала волонтера із США
Сьогодні, 15:28
У «ПортCity» – день народження: програма заходів*
Сьогодні, 15:28