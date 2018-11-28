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У Луцьку горів гараж

У Луцьку горів гараж
У Луцьку на вулиці Івана Кожедуба горів гараж.

Близько 12 години зі сторони Вишкова помітили чорний дим, - пише Конкурент.

Як повідомили в управлінні ДСНС у Волинській області, на вулиці Івана Кожедуба горів гараж.

На місці події працювали рятувальники.

Причина займання наразі не відома.

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Теги: гараж, пожежа
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