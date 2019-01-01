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У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Володимирській, 94б зіткнулись три автомобілі.

Про це повідомили у прес-службі луцьких патрульних

В аварії зіткнулись два автомобілі Mercedes та один Volkswagen LT35.

На щастя, ніхто не постраждав.

Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Водій вантажівки Mercedes не врахував безпечної швидкості та не вибрав безпечної дистанції та в'їхав у інший Mercedes, який, у свою чергу, в'їхав у Volkswagen.

На водія автомобіля Mercedes склали протокол за ст124 КУпАП.
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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