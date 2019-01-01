Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна 45-63
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Морозовичі вул.Прикордонна, Шевченка, Шкільна, Учительська
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ K-3 КТП-193 09:00 – 12:00 Відділ освіти і науки (котельня)
м. Камінь-Каширський
2. ПЛ-0,4кВ Л-5 ТП-287 12:00 – 16:30 П-во "Теплокамінь", ВДАІ УМВС України МРЕО,
П-ць Голянський Віктор Іванович, Держсільгоспінспекція, Церква свідки єгови,
К-К Райспоживспілка, Автостанція
м. Камінь-Каширський вул.1-го Травня 40-45
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПЛ – 10 кВ Л.62-08 9:00-17:00 Ковельське УВКГ
Сад.масив "Дружба"
ТзОВ"ТД"НАФТОПРОДУКТИ"
Ф.О. Шевчук О.В.
ФОП Гриценко Н Ю
ОСББ "Хуторяни"
ФОП Добиш П.І.
Церква с.В.Ковельська
ФОП Задачина О.В.
Церква "Воскресіння"
ФОП Талашко М. Б.
Ковельське МТМО
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Печенюк М.В.
Ф.О.Мизовець Г.А.
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Кропива О.М.
С/Р Зеленська
ПП "Будма"
МПП "Пам'ять"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Жвавінський В.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Люкс Сервіс"
Декуріон
Ф.О. Глущук Ю.В.
НП ТзОВ"Турія"
Ф.О.Лошик С.В.
МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
Ф.О. Була В.П.
ФОП Пініс І.О.
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське Райво
ПАТ" Волиньгаз "
м.Ковель, вул.Д.Нечая, Грушевського
с.Воля Ковельська
с.Зелена
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-284
РУ-0,4 кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 вул. С.Кривенького, Путінцева. Берестова. Дубова. Ольхова. Матросова. Ясенова. Соснова. Милушська
Луцький район
1. ПЛ-10кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181,189,411,464,506,515). 9:00-17:00 Сортодослідна станція, Дитсадок, Котельня, Школа, пп Остапчук В.В., ПАТ „Укртелеком”, Підприемство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз”,СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", житл.буд Павлів М.І. с.Липини вул. Космонавтів, Шкільна, Нова, Першотравнева, Вереснева
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-275 09:30-17:00 с. Забороль вул. Володимирська.
3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 до ЛР-4 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.) 09:30-18:00 АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”. с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-8 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Гуртожиток, контора), ПП Романюк Сергій Петрович, С/р с. Забороль (Дитячий садок, Будинок побуту), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Усичі вул. Козацька, Польова.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-317 10:00 –17:00 магазин С Масловець Шкільна Лозова Слави, Спортивна
2. ПЛ 10 Л 26-01 10:00 –12:00 Л-26-01ур.Гряда.
с.Пульмо, Залісся, Вільшанка, Кошари,
3. КТП-492 10:00 – 16:00 магазин с.Олеськ вул. Центральна,
Лесі Украінки
Любешівський район
Інформацію не надано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-85 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин),
Районний відділ освіти (школа). с. Нові Підцаревичі.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4, Л-5 ТП-16 09:00-17:00 Автостоянка м.Нововолинськ
вул.Шкільна
вул.Сірка, 4-8, 10-12
вул.Дорошенка
вул.Володимирська, 6-36, 29-47
вул.Хвильового, 9-19, 30-48
вул.Героїв АТО
вул.Сонячна
вул.Куліша, 5-7, 8-14
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10. КТП-49 9:00-17:00 с.Луків бригада №1, церква
Старовижівський район
1. КТП-170 10:00-17:00 Ст. Вижва вул.Піонерськ, Карбишева, Поліська, Проектна
Турійський район
1. 10:00-16:30
Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, АТС, ФАП, школа, ФОП Петрович Р.М.- магазин, дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України - бригада с.Гайки
2. ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-89 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-16:30
Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, с.Тупали, Залісці, Перевісся
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Хмелів, вул.: Центральна 45-63
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
с.Морозовичі вул.Прикордонна, Шевченка, Шкільна, Учительська
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ K-3 КТП-193 09:00 – 12:00 Відділ освіти і науки (котельня)
м. Камінь-Каширський
2. ПЛ-0,4кВ Л-5 ТП-287 12:00 – 16:30 П-во "Теплокамінь", ВДАІ УМВС України МРЕО,
П-ць Голянський Віктор Іванович, Держсільгоспінспекція, Церква свідки єгови,
К-К Райспоживспілка, Автостанція
м. Камінь-Каширський вул.1-го Травня 40-45
Ківерцівський район
Інформацію не надано
Ковельський район
1. ПЛ – 10 кВ Л.62-08 9:00-17:00 Ковельське УВКГ
Сад.масив "Дружба"
ТзОВ"ТД"НАФТОПРОДУКТИ"
Ф.О. Шевчук О.В.
ФОП Гриценко Н Ю
ОСББ "Хуторяни"
ФОП Добиш П.І.
Церква с.В.Ковельська
ФОП Задачина О.В.
Церква "Воскресіння"
ФОП Талашко М. Б.
Ковельське МТМО
ФОП Кравчук С.Л
ФОП Печенюк М.В.
Ф.О.Мизовець Г.А.
ТзОВ "Верес Еліт"
ФОП Кропива О.М.
С/Р Зеленська
ПП "Будма"
МПП "Пам'ять"
ФОП Михальчук Г.С.
ФОП Жвавінський В.М.
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Люкс Сервіс"
Декуріон
Ф.О. Глущук Ю.В.
НП ТзОВ"Турія"
Ф.О.Лошик С.В.
МПП "Надія"
ФОП Реган В.Й.
Ф.О. Була В.П.
ФОП Пініс І.О.
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське Райво
ПАТ" Волиньгаз "
м.Ковель, вул.Д.Нечая, Грушевського
с.Воля Ковельська
с.Зелена
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. ТП-284
РУ-0,4 кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 вул. С.Кривенького, Путінцева. Берестова. Дубова. Ольхова. Матросова. Ясенова. Соснова. Милушська
Луцький район
1. ПЛ-10кВ Л-20-05 від
ЛР-235 до КР-112
(КТП-181,189,411,464,506,515). 9:00-17:00 Сортодослідна станція, Дитсадок, Котельня, Школа, пп Остапчук В.В., ПАТ „Укртелеком”, Підприемство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз”,СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", житл.буд Павлів М.І. с.Липини вул. Космонавтів, Шкільна, Нова, Першотравнева, Вереснева
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-275 09:30-17:00 с. Забороль вул. Володимирська.
3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 до ЛР-4 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.) 09:30-18:00 АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”. с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-8 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Гуртожиток, контора), ПП Романюк Сергій Петрович, С/р с. Забороль (Дитячий садок, Будинок побуту), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Усичі вул. Козацька, Польова.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-317 10:00 –17:00 магазин С Масловець Шкільна Лозова Слави, Спортивна
2. ПЛ 10 Л 26-01 10:00 –12:00 Л-26-01ур.Гряда.
с.Пульмо, Залісся, Вільшанка, Кошари,
3. КТП-492 10:00 – 16:00 магазин с.Олеськ вул. Центральна,
Лесі Украінки
Любешівський район
Інформацію не надано
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-85 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин),
Районний відділ освіти (школа). с. Нові Підцаревичі.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4, Л-5 ТП-16 09:00-17:00 Автостоянка м.Нововолинськ
вул.Шкільна
вул.Сірка, 4-8, 10-12
вул.Дорошенка
вул.Володимирська, 6-36, 29-47
вул.Хвильового, 9-19, 30-48
вул.Героїв АТО
вул.Сонячна
вул.Куліша, 5-7, 8-14
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,
5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха
10. КТП-49 9:00-17:00 с.Луків бригада №1, церква
Старовижівський район
1. КТП-170 10:00-17:00 Ст. Вижва вул.Піонерськ, Карбишева, Поліська, Проектна
Турійський район
1. 10:00-16:30
Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, АТС, ФАП, школа, ФОП Петрович Р.М.- магазин, дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України - бригада с.Гайки
2. ПЛ-10кВ Л-25-01
Від ЛР-89 до КТП-283
КТП-90
КТП-289
КТП-283 09:00-16:30
Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, с.Тупали, Залісці, Перевісся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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