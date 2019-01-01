Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 червня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Хмелів, вул.: Центральна 45-63Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00с.Морозовичі вул.Прикордонна, Шевченка, Шкільна, Учительська1. ПЛ-0,4кВ K-3 КТП-193 09:00 – 12:00 Відділ освіти і науки (котельня)м. Камінь-Каширський2. ПЛ-0,4кВ Л-5 ТП-287 12:00 – 16:30 П-во "Теплокамінь", ВДАІ УМВС України МРЕО,П-ць Голянський Віктор Іванович, Держсільгоспінспекція, Церква свідки єгови,К-К Райспоживспілка, Автостанціям. Камінь-Каширський вул.1-го Травня 40-45Інформацію не надано1. ПЛ – 10 кВ Л.62-08 9:00-17:00 Ковельське УВКГСад.масив "Дружба"ТзОВ"ТД"НАФТОПРОДУКТИ"Ф.О. Шевчук О.В.ФОП Гриценко Н ЮОСББ "Хуторяни"ФОП Добиш П.І.Церква с.В.КовельськаФОП Задачина О.В.Церква "Воскресіння"ФОП Талашко М. Б.Ковельське МТМОФОП Кравчук С.ЛФОП Печенюк М.В.Ф.О.Мизовець Г.А.ТзОВ "Верес Еліт"ФОП Кропива О.М.С/Р ЗеленськаПП "Будма"МПП "Пам'ять"ФОП Михальчук Г.С.ФОП Жвавінський В.М.ПАТ" Волиньгаз "ТзОВ "Люкс Сервіс"ДекуріонФ.О. Глущук Ю.В.НП ТзОВ"Турія"Ф.О.Лошик С.В.МПП "Надія"ФОП Реган В.Й.Ф.О. Була В.П.ФОП Пініс І.О.ПАТ"Укртелеком"Ковельське РайвоПАТ" Волиньгаз "м.Ковель, вул.Д.Нечая, Грушевськогос.Воля Ковельськас.ЗеленаВимкнень споживачів не заплановано1. ТП-284РУ-0,4 кВМонтаж обліку 13:30-17:00 вул. С.Кривенького, Путінцева. Берестова. Дубова. Ольхова. Матросова. Ясенова. Соснова. Милушська1. ПЛ-10кВ Л-20-05 відЛР-235 до КР-112(КТП-181,189,411,464,506,515). 9:00-17:00 Сортодослідна станція, Дитсадок, Котельня, Школа, пп Остапчук В.В., ПАТ „Укртелеком”, Підприемство „Олдем”, ПАТ”Волиньгаз”,СП у формі ТзОВ "Західна нафтова група", житл.буд Павлів М.І. с.Липини вул. Космонавтів, Шкільна, Нова, Першотравнева, Вереснева2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3,4 КТП-275 09:30-17:00 с. Забороль вул. Володимирська.3. ПЛ-10 кВ Л-33-01 до ЛР-4 (КТП-4,58,64,132,420,460,604;5,6,7,59,62,399,475,538;18,19,67,328,485;56,706.) 09:30-18:00 АЗС Торчн, Пп Куделя В.А., СТзОВ”Шевченко”, Пп Черних О.К., Пп Козар А.В., СГВК „Шепель”, „ФІШ”ТзОВ”Феміда-Інтер”, ТзОВ „Ізолфа-Україна”,”Донік”, Пп”Айслаг”, СГТзОВ „Родючість-Агро”. с. Буяні, с Шепель, смт. Торчин вул. Луцька, Жукова, Боратинська4. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-8 09:30-17:00 СВК "УРОЖАЙ" (Гуртожиток, контора), ПП Романюк Сергій Петрович, С/р с. Забороль (Дитячий садок, Будинок побуту), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Усичі вул. Козацька, Польова.1. КТП-317 10:00 –17:00 магазин С Масловець Шкільна Лозова Слави, Спортивна2. ПЛ 10 Л 26-01 10:00 –12:00 Л-26-01ур.Гряда.с.Пульмо, Залісся, Вільшанка, Кошари,3. КТП-492 10:00 – 16:00 магазин с.Олеськ вул. Центральна,Лесі УкраінкиІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-85 10:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин),Районний відділ освіти (школа). с. Нові Підцаревичі.1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4, Л-5 ТП-16 09:00-17:00 Автостоянка м.Нововолинськвул.Шкільнавул.Сірка, 4-8, 10-12вул.Дорошенкавул.Володимирська, 6-36, 29-47вул.Хвильового, 9-19, 30-48вул.Героїв АТОвул.Сонячнавул.Куліша, 5-7, 8-14Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-114 9:00-17:00 с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-426 9:00-17:00 с.Іванчиці с.Іванчиці, вул. Степова, Весела3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-319 9:00-17:00 смт.Дубище автомайстерня, виробнича база4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, пошта, АТС, приміщення с/р, школа, дитсадок, будинок культури, амбулаторія, торговий павільйон с.Переспа, вул. Перемоги, Жовтнева, Ковельська, Будівельників,5. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова8. ПЛ-0,4 кВ від КТП-172 9:00-17:00 с.Березолуки корівник, зерносклад9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-368 9:00-17:00 с.Любче ГРП-2 с.Любче вул.Тиха10. КТП-49 9:00-17:00 с.Луків бригада №1, церква1. КТП-170 10:00-17:00 Ст. Вижва вул.Піонерськ, Карбишева, Поліська, Проектна1. 10:00-16:30Гайківська с/р- адмінприміщення, магазин, пошта, АТС, ФАП, школа, ФОП Петрович Р.М.- магазин, дит.садок, столова школи, ФОП Зламанець Й.П. – зерносклад, ФГ «ЕКО-Світ- України - бригада с.Гайки2. ПЛ-10кВ Л-25-01Від ЛР-89 до КТП-283КТП-90КТП-289КТП-283 09:00-16:30Миляновичівська с/р- клуб,пошта, церква,школа, ФАП, с.Тупали, Залісці, Перевісся