вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Молодик вкрав у волинянина 3 тисячі гривень

Молодик вкрав у волинянина 3 тисячі гривень
В Іваничах хлопець шляхом обману зняв гроші з картки мешканця селища.

Так, 21-річний молодик зателефонував на мобільний тедефон до 63-річного жителя Іваничі та шляхом обману дізнався інформацію про доступ до його банківської картки, - пише Буг.

Перебуваючи поблизу банкомату по вулиці Незалежності, 14 за допомогою проведення операцій без картки, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.

Відомості по вказаному повідомлені внесено до ЄРДР та розпочали досудове розслідування.

Ухвалою Іваничівського районного суду від 31-го травня був накладений арешт на майно ймовірного підозрюваного. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрайство, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трьох сталкерів з Луцька затримали у Чорнобильській зоні
Сьогодні, 17:01
До волинського перинатального центру передали купу м'яких іграшок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
Молодик вкрав у волинянина 3 тисячі гривень
Сьогодні, 16:46
На Рівненщині від менінгококу померла 5-річна дитина
Сьогодні, 16:30
Олександр Савченко особисто контролюватиме питання заборгованості зарплати бюджетникам
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
Як волинянам не втрапити на гачок інтернет-шахраїв з окупованих територій Як волинянам не втрапити на гачок інтернет-шахраїв з окупованих територій
03 червень, 01:50
Робота для неповнолітніх: чи законно і які умови Робота для неповнолітніх: чи законно і які умови
30 травень, 12:19
Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО
24 травень, 09:51
У Львові іноземець пограбував 20-річного волинянина У Львові іноземець пограбував 20-річного волинянина
22 травень, 14:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі під Луцьком місцеві жителі хочуть облаштувати рекреаційну зону. ВІДЕО
Сьогодні, 05:08
 1
Аварія у Луцьку: автівка збила велосипедиста з дитиною
Сьогодні, 17:20
 0
На Волині водій двічі за рік попався п’яним за кермом
Сьогодні, 17:18
 0
Трьох сталкерів з Луцька затримали у Чорнобильській зоні
Сьогодні, 17:01
 0
До волинського перинатального центру передали купу м'яких іграшок. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿