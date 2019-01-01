Молодик вкрав у волинянина 3 тисячі гривень





Так, 21-річний молодик зателефонував на мобільний тедефон до 63-річного жителя Іваничі та шляхом обману дізнався інформацію про доступ до його банківської картки, - пише



Перебуваючи поблизу банкомату по вулиці Незалежності, 14 за допомогою проведення операцій без картки, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.



Відомості по вказаному повідомлені внесено до ЄРДР та розпочали досудове розслідування.



Ухвалою Іваничівського районного суду від 31-го травня був накладений арешт на майно ймовірного підозрюваного. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах хлопець шляхом обману зняв гроші з картки мешканця селища.Так, 21-річний молодик зателефонував на мобільний тедефон до 63-річного жителя Іваничі та шляхом обману дізнався інформацію про доступ до його банківської картки, - пише Буг Перебуваючи поблизу банкомату по вулиці Незалежності, 14 за допомогою проведення операцій без картки, заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.Відомості по вказаному повідомлені внесено до ЄРДР та розпочали досудове розслідування.Ухвалою Іваничівського районного суду від 31-го травня був накладений арешт на майно ймовірного підозрюваного. Триває слідство.

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