Зловили волинянина, який крав у Луцьку з припаркованих авто акумулятори
Сьогодні, 17:45
Повідомили про підозру 23-річному нововолинцю, який скоїв 17 крадіжок у Луцьку.
Із 25 лютого до 10 квітня 2019 року молодик викрав 15 акумуляторних батарей із припаркованих у дворах обласного центру Волині автомобілів марки "ВАЗ", завдавши їхнім власникам майнової шкоди на суму понад 15 тис. грн, - пише прокуратура Волинської області.
Окрім того, зі сходового майданчика будинку на вулиці Стрілецькій у Луцьку він поцупив велосипед вартістю 2500 грн, а з прилавка одного з супермаркетів обласного центру – дві пляшки алкогольного напою вартістю 579 грн.
Затриманому спритнику повідомили про підозру у вчиненні крадіжок (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 185 КК України). Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування, у ході якого перевірять причетність молодика до вчинення інших злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Із 25 лютого до 10 квітня 2019 року молодик викрав 15 акумуляторних батарей із припаркованих у дворах обласного центру Волині автомобілів марки "ВАЗ", завдавши їхнім власникам майнової шкоди на суму понад 15 тис. грн, - пише прокуратура Волинської області.
Окрім того, зі сходового майданчика будинку на вулиці Стрілецькій у Луцьку він поцупив велосипед вартістю 2500 грн, а з прилавка одного з супермаркетів обласного центру – дві пляшки алкогольного напою вартістю 579 грн.
Затриманому спритнику повідомили про підозру у вчиненні крадіжок (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 185 КК України). Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування, у ході якого перевірять причетність молодика до вчинення інших злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Сформували склад молодіжної ради при Волинській ОДА
Сьогодні, 18:10
У містечку на Волині збирали кошти на лікування онкохворих дітей
Сьогодні, 18:01
Зловили волинянина, який крав у Луцьку з припаркованих авто акумулятори
Сьогодні, 17:45
Аварія у Луцьку: автівка збила велосипедиста з дитиною
Сьогодні, 17:20
На Волині водій двічі за рік попався п’яним за кермом
Сьогодні, 17:18