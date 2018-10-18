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Зловили волинянина, який крав у Луцьку з припаркованих авто акумулятори

Зловили волинянина, який крав у Луцьку з припаркованих авто акумулятори
Повідомили про підозру 23-річному нововолинцю, який скоїв 17 крадіжок у Луцьку.

Із 25 лютого до 10 квітня 2019 року молодик викрав 15 акумуляторних батарей із припаркованих у дворах обласного центру Волині автомобілів марки "ВАЗ", завдавши їхнім власникам майнової шкоди на суму понад 15 тис. грн, - пише прокуратура Волинської області.

Окрім того, зі сходового майданчика будинку на вулиці Стрілецькій у Луцьку він поцупив велосипед вартістю 2500 грн, а з прилавка одного з супермаркетів обласного центру – дві пляшки алкогольного напою вартістю 579 грн.

Затриманому спритнику повідомили про підозру у вчиненні крадіжок (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 185 КК України). Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, у ході якого перевірять причетність молодика до вчинення інших злочинів.

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Теги: крадіжка, Луцьк, суд
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