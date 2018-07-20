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У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО

У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
У Луцьку в кав'ярні «Kava Avenue» відбулась тематична ретровечірка.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Під час заходу учасники заходу почули цікаві лекції про особливості різних типів поколінь, дізнались секрети спілкування з різними типами людей, а також в дружній атмосфері поспівали улюблені пісні разом з музикантами.

Організаторами заходу виступили ініціативна команда випускників "Місії L" Молодіжного центру Волині та Департамент сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради.

У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО

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Теги: вечірка, Луцьк
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