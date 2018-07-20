У Луцьку відбулась ретровечірка «Виведи бабусю в люди». ФОТО
Сьогодні, 15:50
У Луцьку в кав'ярні «Kava Avenue» відбулась тематична ретровечірка.
Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Під час заходу учасники заходу почули цікаві лекції про особливості різних типів поколінь, дізнались секрети спілкування з різними типами людей, а також в дружній атмосфері поспівали улюблені пісні разом з музикантами.
Організаторами заходу виступили ініціативна команда випускників "Місії L" Молодіжного центру Волині та Департамент сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради.
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Про це повідомили у прес-службі Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Під час заходу учасники заходу почули цікаві лекції про особливості різних типів поколінь, дізнались секрети спілкування з різними типами людей, а також в дружній атмосфері поспівали улюблені пісні разом з музикантами.
Організаторами заходу виступили ініціативна команда випускників "Місії L" Молодіжного центру Волині та Департамент сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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