У Рівному батько на смерть переїхав автівкою 1-річного малюка





Як розповів речник обласної поліції Антон Крук, батько дитини заїжджав заднім ходом у двір і не помітив малюка, який грався, - пише



Коли батьки спохватилися, що дитини немає, то почали її шукати. Знайшли малюка уже мертвим під колесом автомобіля.



Вулиця Руська є паралельною до Дворецької у Рівному. Більшість будинків на ній - приватні хати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному на вулиці Руській під колеса авто сьогодні, 5 червня, потрапив однорічний хлопчик.Як розповів речник обласної поліції, батько дитини заїжджав заднім ходом у двір і не помітив малюка, який грався, - пише Рівне вечірнє Коли батьки спохватилися, що дитини немає, то почали її шукати. Знайшли малюка уже мертвим під колесом автомобіля.Вулиця Руська є паралельною до Дворецької у Рівному. Більшість будинків на ній - приватні хати.

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