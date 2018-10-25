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У Рівному батько на смерть переїхав автівкою 1-річного малюка

У Рівному батько на смерть переїхав автівкою 1-річного малюка
У Рівному на вулиці Руській під колеса авто сьогодні, 5 червня, потрапив однорічний хлопчик.

Як розповів речник обласної поліції Антон Крук, батько дитини заїжджав заднім ходом у двір і не помітив малюка, який грався, - пише Рівне вечірнє.

Коли батьки спохватилися, що дитини немає, то почали її шукати. Знайшли малюка уже мертвим під колесом автомобіля.

Вулиця Руська є паралельною до Дворецької у Рівному. Більшість будинків на ній - приватні хати.


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Теги: авто, смерть, трагедія
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