Гроза, шквальний вітер та град: на Волинь суне шторм





Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 години, із збереженням до кінця доби 5 червня 2019 року в області та в Луцьку очікується гроза, місцями град.



Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (Рівень небезпечності І-жовтий).

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