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Гроза, шквальний вітер та град: на Волинь суне шторм

Гроза, шквальний вітер та град: на Волинь суне шторм
Волинян попередили про небезпечні метеорологічні явища.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 години, із збереженням до кінця доби 5 червня 2019 року в області та в Луцьку очікується гроза, місцями град.

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (Рівень небезпечності І-жовтий).

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Теги: штормове попередження, погода, Волинь
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