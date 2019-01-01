Гроза, шквальний вітер та град: на Волинь суне шторм
Сьогодні, 16:52
Волинян попередили про небезпечні метеорологічні явища.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 години, із збереженням до кінця доби 5 червня 2019 року в області та в Луцьку очікується гроза, місцями град.
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (Рівень небезпечності І-жовтий).
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Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у найближчі 1-2 години, із збереженням до кінця доби 5 червня 2019 року в області та в Луцьку очікується гроза, місцями град.
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с (Рівень небезпечності І-жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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