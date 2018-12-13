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Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України

Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України
Студентка Ковельського медичного коледжу спеціальності «Фармація» Вікторія Береза разом з викладачем Інною Мазурик взяли участь у XIX Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти «PANACEA-2019».

Про це повідомляє КовельPost.

Конкурс проводиться за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України з метою підвищення престижу професії фармацевта в Україні та професійного рівня підготовки студентів, розкриття здібностей до науково-дослідницької діяльності у фармацевтичній галузі.

Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України

Цьогоріч він відбувся на базі Коледжу Харківського Національного фармацевтичного університету. Участь у ньому взяли представники 17 навчальних закладів України, в яких здійснюється підготовка за фармацевтичним напрямом. Учасники мали можливість поспілкуватись зі студентами та викладачами, отримали незабутні враження та великий професійний досвід.

Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України

Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України

За звання найкращого фармацевта боролась і студентка Ковельського медичного коледжу Береза Вікторія. Вона отримала грамоту за високі досягнення з дисципліни «Фармакогнозія» та відзнаку «Дипломант».

Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України

Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України

– Такі конкурси дають можливість не тільки перейняти досвід інших, а й об'єднатись всім областям у цей непростий для України час! Хоча дорога до Харкова неблизька, але теплий прийом та висока організація конкурсу, сприяли гарному настрою та позитивним емоціям!, – ділиться враженнями конкурсантка.

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Теги: студентка, Ковельський медичний коледж, фармацевт
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