Студентка з Волині – серед кращих випускників-фармацевтів України

Вікторія Береза разом з викладачем Інною Мазурик взяли участь у XIX Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти «PANACEA-2019».



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Конкурс проводиться за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України з метою підвищення престижу професії фармацевта в Україні та професійного рівня підготовки студентів, розкриття здібностей до науково-дослідницької діяльності у фармацевтичній галузі.





Цьогоріч він відбувся на базі Коледжу Харківського Національного фармацевтичного університету. Участь у ньому взяли представники 17 навчальних закладів України, в яких здійснюється підготовка за фармацевтичним напрямом. Учасники мали можливість поспілкуватись зі студентами та викладачами, отримали незабутні враження та великий професійний досвід.







За звання найкращого фармацевта боролась і студентка Ковельського медичного коледжу Береза Вікторія. Вона отримала грамоту за високі досягнення з дисципліни «Фармакогнозія» та відзнаку «Дипломант».







– Такі конкурси дають можливість не тільки перейняти досвід інших, а й об'єднатись всім областям у цей непростий для України час! Хоча дорога до Харкова неблизька, але теплий прийом та висока організація конкурсу, сприяли гарному настрою та позитивним емоціям!, – ділиться враженнями конкурсантка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентка Ковельського медичного коледжу спеціальності «Фармація»разом з викладачемвзяли участь у XIX Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед випускників медичних і фармацевтичних закладів вищої освіти «PANACEA-2019».Про це повідомляє КовельPost Конкурс проводиться за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України з метою підвищення престижу професії фармацевта в Україні та професійного рівня підготовки студентів, розкриття здібностей до науково-дослідницької діяльності у фармацевтичній галузі.Цьогоріч він відбувся на базі Коледжу Харківського Національного фармацевтичного університету. Участь у ньому взяли представники 17 навчальних закладів України, в яких здійснюється підготовка за фармацевтичним напрямом. Учасники мали можливість поспілкуватись зі студентами та викладачами, отримали незабутні враження та великий професійний досвід.За звання найкращого фармацевта боролась і студентка Ковельського медичного коледжу Береза Вікторія. Вона отримала грамоту за високі досягнення з дисципліни «Фармакогнозія» та відзнаку «Дипломант».– Такі конкурси дають можливість не тільки перейняти досвід інших, а й об'єднатись всім областям у цей непростий для України час! Хоча дорога до Харкова неблизька, але теплий прийом та висока організація конкурсу, сприяли гарному настрою та позитивним емоціям!, – ділиться враженнями конкурсантка.

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