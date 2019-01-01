Аварії та падіння з висоти: один день із роботи волинської «швидкої»





Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Так, за добу здійснили 365 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 15 – безрезультатні.



Лікар-консультант прийняв та проаналізував 128 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.



За добу медики здійснили два виїзди з приводу ДТП та ще три - з приводу падіння з висоти.

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