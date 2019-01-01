Аварії та падіння з висоти: один день із роботи волинської «швидкої»
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За добу 5 червня в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 420 звернень.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, за добу здійснили 365 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 15 – безрезультатні.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 128 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.
За добу медики здійснили два виїзди з приводу ДТП та ще три - з приводу падіння з висоти.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Так, за добу здійснили 365 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 15 – безрезультатні.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 128 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 137 осіб.
За добу медики здійснили два виїзди з приводу ДТП та ще три - з приводу падіння з висоти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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