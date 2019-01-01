Заради особливих діток: у Луцьку кличуть на благодійний манікюр

Лучанка робитиме манікюр, кошти з якого будуть перераховані на створення центру іпотерапії для дітей з особливими вадами розвитку.Про це йдеться на Facebook-сторінці««Сильні діти». Так називається громадська організація дітей-інвалідів у Луцьку. І має вона дуже світлу мету – створити центр іпотерапії для дітей з особливими вадами розвитку.Я дуже хочу, щоб ці дітки відчували радість, щоб заняття з кониками дало їм можливість краще пізнати світ. Та я – крапля в морі, однак спільною допомогою можна наблизити цих діток до їх мрій», – пише жінка.Тому лучанка пропонує усім бажаючим взяти участь у благодійній акції.«19 червня буду в Луцьку, і буду працювати у звичайному режимі "майстра" Nail Studio CRYSTAL. Всі кошти від наданих послуг цього дня - передам цій організації.Тобто Вам манікюр – а Ваші кошти йдуть на добру справу», – йдеться у дописі.