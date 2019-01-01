вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заради особливих діток: у Луцьку кличуть на благодійний манікюр

Заради особливих діток: у Луцьку кличуть на благодійний манікюр
Лучанка робитиме манікюр, кошти з якого будуть перераховані на створення центру іпотерапії для дітей з особливими вадами розвитку.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Людмили Герасимчук.

««Сильні діти». Так називається громадська організація дітей-інвалідів у Луцьку. І має вона дуже світлу мету – створити центр іпотерапії для дітей з особливими вадами розвитку.

Я дуже хочу, щоб ці дітки відчували радість, щоб заняття з кониками дало їм можливість краще пізнати світ. Та я – крапля в морі, однак спільною допомогою можна наблизити цих діток до їх мрій», – пише жінка.

Тому лучанка пропонує усім бажаючим взяти участь у благодійній акції.

«19 червня буду в Луцьку, і буду працювати у звичайному режимі "майстра" Nail Studio CRYSTAL. Всі кошти від наданих послуг цього дня - передам цій організації.

Тобто Вам манікюр – а Ваші кошти йдуть на добру справу», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійність, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 19:13
У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського
Сьогодні, 19:05
Заради особливих діток: у Луцьку кличуть на благодійний манікюр
Сьогодні, 18:46
Військовий оркестр нацгвардійців провів урок музики у луцькій школі. ФОТО
Сьогодні, 18:29
Як не «підчепити» ботулізм: поради волинських медиків
Сьогодні, 18:11
Схожі новини
Другий молитовний сніданок Волині: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ Другий молитовний сніданок Волині: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
31 травень, 12:41
На площі біля «Променя» відбудеться масштабний благодійний концерт На площі біля «Променя» відбудеться масштабний благодійний концерт
23 травень, 20:21
Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку Стало відомо, скільки грошей зібрали на благодійному діджей-параді у Луцьку
10 березень, 20:40
Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль Луцькі діджеї влаштують благодійний фестиваль
06 березень, 18:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З дитячої обласної лікарні у Луцьку евакуювали майже 400 людей
Сьогодні, 20:05
 0
У Луцьку – знову повідомлення про замінування
Сьогодні, 19:35
 0
У Ковелі шукають власника викраденого велосипеда. ФОТО
Сьогодні, 19:24
 0
У «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 19:13
 0
У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿