У Луцьку на Старому ринку в туалеті продають каву
Сьогодні, 11:28
На Центральному ринку Луцька сумістили громадський туалет з реалізацією кави.
Про це інформує власкор «ВолиньUA».
Оригінальний бізнес-проект знаходиться в м’ясному павільйоні на Центральному ринку міста. Там вирішили одночасно поєднати туалет і реалізацію кави.
У першій кімнатці можна придбати каву, а в наступній знаходиться вбиральня. Вартість кави – 6 гривень, а вартість туалету – 2 гривні. Також клієнтам пропонують купити каву у пачках.
Додамо, що особливої строгості у дотриманні санітарних норм у м’ясному павільйоні не спостерігається. Продавці торгують м’ясними виробами без рукавичок. Улітку в приміщенні досить спекотно.
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Про це інформує власкор «ВолиньUA».
Оригінальний бізнес-проект знаходиться в м’ясному павільйоні на Центральному ринку міста. Там вирішили одночасно поєднати туалет і реалізацію кави.
У першій кімнатці можна придбати каву, а в наступній знаходиться вбиральня. Вартість кави – 6 гривень, а вартість туалету – 2 гривні. Також клієнтам пропонують купити каву у пачках.
Додамо, що особливої строгості у дотриманні санітарних норм у м’ясному павільйоні не спостерігається. Продавці торгують м’ясними виробами без рукавичок. Улітку в приміщенні досить спекотно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
причини переносити цей гадюшник кажете немає?
Європа!
когось влаштовує хай купує чого до*бались
А кава зі сливками ?
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