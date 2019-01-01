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У Луцьку на Старому ринку в туалеті продають каву

У Луцьку на Старому ринку в туалеті продають каву
На Центральному ринку Луцька сумістили громадський туалет з реалізацією кави.

Про це інформує власкор «ВолиньUA».

Оригінальний бізнес-проект знаходиться в м’ясному павільйоні на Центральному ринку міста. Там вирішили одночасно поєднати туалет і реалізацію кави.

У першій кімнатці можна придбати каву, а в наступній знаходиться вбиральня. Вартість кави – 6 гривень, а вартість туалету – 2 гривні. Також клієнтам пропонують купити каву у пачках.

Додамо, що особливої строгості у дотриманні санітарних норм у м’ясному павільйоні не спостерігається. Продавці торгують м’ясними виробами без рукавичок. Улітку в приміщенні досить спекотно.
У Луцьку на Старому ринку в туалеті продають каву
У Луцьку на Старому ринку в туалеті продають каву
У Луцьку на Старому ринку в туалеті продають каву


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Теги: кава, туалет, ринок
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Коментарі 4
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причини переносити цей гадюшник кажете немає?
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Європа!
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когось влаштовує хай купує чого до*бались
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А кава зі сливками ?
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