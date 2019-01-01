У Луцьку на Старому ринку в туалеті продають каву





Про це інформує власкор



Оригінальний бізнес-проект знаходиться в м’ясному павільйоні на Центральному ринку міста. Там вирішили одночасно поєднати туалет і реалізацію кави.



У першій кімнатці можна придбати каву, а в наступній знаходиться вбиральня. Вартість кави – 6 гривень, а вартість туалету – 2 гривні. Також клієнтам пропонують купити каву у пачках.



Додамо, що особливої строгості у дотриманні санітарних норм у м’ясному павільйоні не спостерігається. Продавці торгують м’ясними виробами без рукавичок. Улітку в приміщенні досить спекотно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Центральному ринку Луцька сумістили громадський туалет з реалізацією кави.Про це інформує власкор «ВолиньUA» Оригінальний бізнес-проект знаходиться в м’ясному павільйоні на Центральному ринку міста. Там вирішили одночасно поєднати туалет і реалізацію кави.У першій кімнатці можна придбати каву, а в наступній знаходиться вбиральня. Вартість кави – 6 гривень, а вартість туалету – 2 гривні. Також клієнтам пропонують купити каву у пачках.Додамо, що особливої строгості у дотриманні санітарних норм у м’ясному павільйоні не спостерігається. Продавці торгують м’ясними виробами без рукавичок. Улітку в приміщенні досить спекотно.

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