Військовий оркестр нацгвардійців провів урок музики у луцькій школі. ФОТО

У луцькій школі №5 військовий оркестр військової частини 1141 Національної гвардії України провів урок музики.Про це повідомили у прес-службі частини у Facebook.Музиканти розповіли дітям про військовий оркестр, його суть і особливості. Також вони зіграли кілька творів відомих українських композиторів.«Такі твори як «Щедрик» Миколи Леонтовича, «Червона рута», «Я піду в далекі гори», «Водограй» Володимира Івасюка та інші принесли композиторам світове визнання і славу. Ми повинні гордитися, що авторами цих музичних творів є саме українці. Своєю працею, своїми талантами і досягненнями вони розносять добру славу про Україну по цілому світу», – наголосив диригент військового оркестру, майорНайцікавішою частиною уроку стало знайомство з музичними інструментами, які є у військовому оркестрі. Учні не лише дізналися як звучить той чи інший інструмент, але й самі мали змогу на мить відчути себе музикантом, спробувавши зіграти на них.Під час уроку ні на мить не відривав погляду від оркестрантів, ловив кожне їх слово, кожен звук інструментів першокласник. Він розповів, що бере активну участь у шкільному житті, співає на сцені, хоча у музичну школу не ходить. Але після знайомства з музикантами вирішив – хоче бути як вони.«На наступний рік я піду до музичної школи. Раніше я не знав, на якому інструменті хочу грати. Але сьогодні у нас виступив оркестр. Мені дуже сподобався кларнет, бо мені він схожий на сопілку, тільки сучасніший. Саме на ньому я хочу навчитися грати», – зізнався хлопець.«Сподіваюся, після нашого уроку ви полюбите музику усім серцем і в майбутньому хтось з вас стане відомим музикантом», – резюмував Віктор Лучинець.