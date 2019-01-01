У Луцьку поліція перевірила «замінований» магазин





Про це інтернет-видання



Поліції надійшло повідомлення, що замінований магазин “Арка” на вулиці Шопена.



Поліція перевірила магазин, однак інформація знову виявилася неправдивою.



Нагадаємо, нещодавно повідомляли про

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