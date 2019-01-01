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У Луцьку поліція перевірила «замінований» магазин

У Луцьку поліція перевірила «замінований» магазин
Невідомі повідомили про замінування магазину навпроти Волинського обласного краєзнавчого музею.

Про це інтернет-видання “Волинь Online” повідомили очевидці.

Поліції надійшло повідомлення, що замінований магазин “Арка” на вулиці Шопена.

Поліція перевірила магазин, однак інформація знову виявилася неправдивою.

Нагадаємо, нещодавно повідомляли про замінування усіх аптек та супермаркетів міста.

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Теги: замінування, магазин, поліція, перевірка
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