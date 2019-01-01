На Волині 80% сільських поштових відділень – збиткові





Про соціальну важливість і підтримку сільської мережі говорив директор Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Шевчук. Про це пише



Він констатував, що сільські поштові відділення нині на 80 відсотків збиткові. Місячний прибуток в більшості складає лиш 7 – 12 тисяч гривень, а от в обласному та районних центрах дохід значно більший. Саме це і дозволяє покривати значні збитки, адже жодних дотацій від держави для «Укрпошти» не передбачено.



«Ми поки не плануємо скорочувати сільських відділень, пам’ятаючи про певну соціальну відповідальність. Та було б добре, якби і сільські голови в міру можливості якось сприяли цьому. Забезпечили, скажімо, листонош велосипедами, аби ті могли добратись з нелегкою ношею до віддалених сіл, виділяли кошти на оплату електроенергії, чи допомогли провести в приміщенні ремонт» – говорив Шевчук.



Озвучуючи контрольні цифри за 2019 рік щодо кількості надання різних поштових послуг в розрізі відділень Локачинського району, керівник «Укрпошти» підкреслив, що нині прибутки скорочуються і через те, що в сільській місцевості частина пенсіонерів переводяться на обслуговування в банківські установи.



Голова районної ради Володимир Мазурок пообіцяв вплинути на це шляхом переговорів з працівниками пенсійного фонду. Також він попросив Івана Шевчука надати письмову інформацію щодо ситуації з показниками по усіх сільських відділеннях. Висловили готовність до співпраці і керівники громад.



Павло КОСТЮЧКО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одне із важливих питань, яке нещодавно розглянули на засіданні координаційної ради, – перспективи подальшого функціонування на Локачинщині поштових відділень зв’язку.Про соціальну важливість і підтримку сільської мережі говорив директор Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта». Про це пише Район.Бізнес Він констатував, що сільські поштові відділення нині на 80 відсотків збиткові. Місячний прибуток в більшості складає лиш 7 – 12 тисяч гривень, а от в обласному та районних центрах дохід значно більший. Саме це і дозволяє покривати значні збитки, адже жодних дотацій від держави для «Укрпошти» не передбачено.«Ми поки не плануємо скорочувати сільських відділень, пам’ятаючи про певну соціальну відповідальність. Та було б добре, якби і сільські голови в міру можливості якось сприяли цьому. Забезпечили, скажімо, листонош велосипедами, аби ті могли добратись з нелегкою ношею до віддалених сіл, виділяли кошти на оплату електроенергії, чи допомогли провести в приміщенні ремонт» – говорив Шевчук.Озвучуючи контрольні цифри за 2019 рік щодо кількості надання різних поштових послуг в розрізі відділень Локачинського району, керівник «Укрпошти» підкреслив, що нині прибутки скорочуються і через те, що в сільській місцевості частина пенсіонерів переводяться на обслуговування в банківські установи.Голова районної радипообіцяв вплинути на це шляхом переговорів з працівниками пенсійного фонду. Також він попросив Івана Шевчука надати письмову інформацію щодо ситуації з показниками по усіх сільських відділеннях. Висловили готовність до співпраці і керівники громад.Павло КОСТЮЧКО

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