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На Волині 80% сільських поштових відділень – збиткові

На Волині 80% сільських поштових відділень – збиткові
Одне із важливих питань, яке нещодавно розглянули на засіданні координаційної ради, – перспективи подальшого функціонування на Локачинщині поштових відділень зв’язку.

Про соціальну важливість і підтримку сільської мережі говорив директор Волинської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Іван Шевчук. Про це пише Район.Бізнес.

Він констатував, що сільські поштові відділення нині на 80 відсотків збиткові. Місячний прибуток в більшості складає лиш 7 – 12 тисяч гривень, а от в обласному та районних центрах дохід значно більший. Саме це і дозволяє покривати значні збитки, адже жодних дотацій від держави для «Укрпошти» не передбачено.

«Ми поки не плануємо скорочувати сільських відділень, пам’ятаючи про певну соціальну відповідальність. Та було б добре, якби і сільські голови в міру можливості якось сприяли цьому. Забезпечили, скажімо, листонош велосипедами, аби ті могли добратись з нелегкою ношею до віддалених сіл, виділяли кошти на оплату електроенергії, чи допомогли провести в приміщенні ремонт» – говорив Шевчук.

Озвучуючи контрольні цифри за 2019 рік щодо кількості надання різних поштових послуг в розрізі відділень Локачинського району, керівник «Укрпошти» підкреслив, що нині прибутки скорочуються і через те, що в сільській місцевості частина пенсіонерів переводяться на обслуговування в банківські установи.

Голова районної ради Володимир Мазурок пообіцяв вплинути на це шляхом переговорів з працівниками пенсійного фонду. Також він попросив Івана Шевчука надати письмову інформацію щодо ситуації з показниками по усіх сільських відділеннях. Висловили готовність до співпраці і керівники громад.

Павло КОСТЮЧКО

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Теги: пошта, село, відділення, кошти
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