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Де на Волині найвищий рівень радіації

Де на Волині найвищий рівень радіації
У кількох районах області провели черговий дозиметричний контроль за навколишнім середовищем, аби дотриматися радіаційного захисту населення.

Найвищий рівень радіації був у Нововолинську – 14 мкР/год. В інших містах Волині цей показник становить 11-12 мкР/год., – інформують на сайті Волинського лабораторного центру.

Працівники лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» щоденно проводять вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках населених пунктів.

За результатами проведених вимірювань середні показники потужності експозиційної дози в травні становили:

м. Нововолинськ – 14 мкР/год.
м. Луцьк – 12 мкР/год
м. Горохів – 12 мкР/год
м. Камінь-Каширський – 11 мкР/год
м. Ковель – 11 мкР/год
смт. Любешів – 12 мкР/год
м. Любомль – 11 мкР/год
смт. Маневичі – 12 мкР/год

Відтак середньомісячні показники потужності експозиційної дози зовнішнього гамма-випромінювання не перевищили природного фону в області.

Зображення ілюстративне

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Теги: радіація, вимірювання
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