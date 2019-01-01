Загинуло шестеро людей: на трасі у Польщі зіткнулись 6 автомобілів і вантажівка





Про це повідомляє



ДТП сталася після 14 години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів, через що декілька автомобілів загорілося. На місце події прибули пожежники.



Після приборкання вогню рятувальники на місці ДТП виявили шістьох загиблих.





З 16 постраждалих четверо потрапили до шпиталів, при цьому одна людина перебуває у тяжкому стані.



Дорога в районі зіткнення була повністю заблокована.



Причини ДТП встановлює місцева прокуратура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулося сім автомобілів і спалахнула пожежа. В результаті аварії загинуло шестеро осіб, 16 постраждало.Про це повідомляє Главком з посиланням на місцеве видання tvn24.pl ДТП сталася після 14 години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів, через що декілька автомобілів загорілося. На місце події прибули пожежники.Після приборкання вогню рятувальники на місці ДТП виявили шістьох загиблих.З 16 постраждалих четверо потрапили до шпиталів, при цьому одна людина перебуває у тяжкому стані.Дорога в районі зіткнення була повністю заблокована.Причини ДТП встановлює місцева прокуратура.

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