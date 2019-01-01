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Загинуло шестеро людей: на трасі у Польщі зіткнулись 6 автомобілів і вантажівка

Загинуло шестеро людей: на трасі у Польщі зіткнулись 6 автомобілів і вантажівка
На північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулося сім автомобілів і спалахнула пожежа. В результаті аварії загинуло шестеро осіб, 16 постраждало.

Про це повідомляє Главком з посиланням на місцеве видання tvn24.pl.

ДТП сталася після 14 години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів, через що декілька автомобілів загорілося. На місце події прибули пожежники.

Після приборкання вогню рятувальники на місці ДТП виявили шістьох загиблих.

Загинуло шестеро людей: на трасі у Польщі зіткнулись 6 автомобілів і вантажівка

З 16 постраждалих четверо потрапили до шпиталів, при цьому одна людина перебуває у тяжкому стані.

Дорога в районі зіткнення була повністю заблокована.

Причини ДТП встановлює місцева прокуратура.

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Теги: Польща, аварія, пожежа
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