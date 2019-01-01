Загинуло шестеро людей: на трасі у Польщі зіткнулись 6 автомобілів і вантажівка
Сьогодні, 00:45
На північному заході Польщі на автомагістралі A6 зіткнулося сім автомобілів і спалахнула пожежа. В результаті аварії загинуло шестеро осіб, 16 постраждало.
Про це повідомляє Главком з посиланням на місцеве видання tvn24.pl.
ДТП сталася після 14 години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів, через що декілька автомобілів загорілося. На місце події прибули пожежники.
Після приборкання вогню рятувальники на місці ДТП виявили шістьох загиблих.
З 16 постраждалих четверо потрапили до шпиталів, при цьому одна людина перебуває у тяжкому стані.
Дорога в районі зіткнення була повністю заблокована.
Причини ДТП встановлює місцева прокуратура.
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Про це повідомляє Главком з посиланням на місцеве видання tvn24.pl.
ДТП сталася після 14 години (за київським часом). З вантажівкою зіткнулося шість легкових автомобілів, через що декілька автомобілів загорілося. На місце події прибули пожежники.
Після приборкання вогню рятувальники на місці ДТП виявили шістьох загиблих.
З 16 постраждалих четверо потрапили до шпиталів, при цьому одна людина перебуває у тяжкому стані.
Дорога в районі зіткнення була повністю заблокована.
Причини ДТП встановлює місцева прокуратура.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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