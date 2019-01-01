У Луцьку особливі діти відсвяткували день народження, мандруючи Стиром на катері





Про це інформує департамент соціальної політики Луцької міської ради у facebook.



"За зверненням ГО “Джерело життя” департамент соціальної політики мав можливість на честь дня народження вихованців Олександра Ханаса та Альони Зелінської організувати безкоштовну поїздку річкою Стир" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку для вихованців громадської організації «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» організували безкоштовну поїздку Стиром.Про це інформує департамент соціальної політики Луцької міської ради у facebook."За зверненням ГО “Джерело життя” департамент соціальної політики мав можливість на честь дня народження вихованцівтаорганізувати безкоштовну поїздку річкою Стир" - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію