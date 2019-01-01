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У Луцьку особливі діти відсвяткували день народження, мандруючи Стиром на катері

У Луцьку особливі діти відсвяткували день народження, мандруючи Стиром на катері
У Луцьку для вихованців громадської організації «Центр реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя» організували безкоштовну поїздку Стиром.

Про це інформує департамент соціальної політики Луцької міської ради у facebook.

"За зверненням ГО “Джерело життя” департамент соціальної політики мав можливість на честь дня народження вихованців Олександра Ханаса та Альони Зелінської організувати безкоштовну поїздку річкою Стир" - йдеться у дописі.

У Луцьку особливі діти відсвяткували день народження, мандруючи Стиром на катері
У Луцьку особливі діти відсвяткували день народження, мандруючи Стиром на катері

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Теги: ескурсія, Стир
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