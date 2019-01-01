Як у луцькому зоопарку особливі дітки город садили. ФОТО
Сьогодні, 18:40
У луцькому звіринці діти з особливими потребами садили город в рамках проекту "ОгоРодина".
Відбулося дійство 9 червня, йдеться на сторінці зоопарку у Facebook.
"Від учора у нас росте городина. Розсаду різноманітрних овочевих культур надало ПП " МагнатАгро". А ще підприємство надасть для рослинок засоби екологічного захисту від шкідників. До слова, загалом проект "ОгоРодина" реалізовують за постійної підтримки Syngenta в Україні і спрямований він на залучення дітей з особливими потребами до огородництва", - йдеться у повідомленні.
Під час свята ведучі в доступній для дітей формі розповіли про правила висадки рослин. А ще учасники заходу гралися, танцювали, брали участь у конкурсах і вікторинах, перемогу в яких заохочували призами. Також на гостей очікував професійний супровід робіт під час висадки культур. А на завершення - бульбашкове шоу від Art Project.
Фото - Павло Березюк
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Відбулося дійство 9 червня, йдеться на сторінці зоопарку у Facebook.
"Від учора у нас росте городина. Розсаду різноманітрних овочевих культур надало ПП " МагнатАгро". А ще підприємство надасть для рослинок засоби екологічного захисту від шкідників. До слова, загалом проект "ОгоРодина" реалізовують за постійної підтримки Syngenta в Україні і спрямований він на залучення дітей з особливими потребами до огородництва", - йдеться у повідомленні.
Під час свята ведучі в доступній для дітей формі розповіли про правила висадки рослин. А ще учасники заходу гралися, танцювали, брали участь у конкурсах і вікторинах, перемогу в яких заохочували призами. Також на гостей очікував професійний супровід робіт під час висадки культур. А на завершення - бульбашкове шоу від Art Project.
Фото - Павло Березюк
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