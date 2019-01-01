Як у луцькому зоопарку особливі дітки город садили. ФОТО

У луцькому звіринці діти з особливими потребами садили город в рамках проекту "ОгоРодина".Відбулося дійство 9 червня, йдеться на сторінці зоопарку у Facebook."Від учора у нас росте городина. Розсаду різноманітрних овочевих культур надало ПП " МагнатАгро". А ще підприємство надасть для рослинок засоби екологічного захисту від шкідників. До слова, загалом проект "ОгоРодина" реалізовують за постійної підтримки Syngenta в Україні і спрямований він на залучення дітей з особливими потребами до огородництва", - йдеться у повідомленні.Під час свята ведучі в доступній для дітей формі розповіли про правила висадки рослин. А ще учасники заходу гралися, танцювали, брали участь у конкурсах і вікторинах, перемогу в яких заохочували призами. Також на гостей очікував професійний супровід робіт під час висадки культур. А на завершення - бульбашкове шоу від Art Project.Фото - Павло Березюк